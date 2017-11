Aktienmärkte in Asien zählen zu den wirtschaftlich stärksten in den Schwellenländern. Technologie-Aktien tragen den aktuellen Aufschwung. Diese zehn Aktienfonds mit Schwerpunkt in China, Südostasien, Thailand und Südkorea waren 2017 besonders stark.

Im Oktober konnten die Schwellenländer-Aktien im Vergleich zu den entwickelten Märkten fast doppelt so stark wachsen (3,5 % resp. 1,8 %). Die zehn stärksten Emerging Markets Aktienfonds haben wir Ihnen hier bereits vorgestellt. Doch regional gibt es deutliche Unterschiede zwischen den sehr heterogenen Schwellenländern. "Beflügelt von teilweise sehr guten Firmenergebnissen (u.a. Sony, Samsung Electronics) und Aufwärtsrevisionen bei den Gewinnen legte der MSCI Asia ex-Japan um 4,7 Prozent zu", heißt es einem Bericht der Commerzbank zufolge. Überdies sind es Tech-Unternehmen wie Alibaba, Tencent, Naspers und Taiwan Semiconductor. Zusammen mit Samsung haben diese fünf Aktien 2017 bislang dreimal so viel Ertrag abgeworfen wie der Rest des Schwellenländer-Aktienuniversums, rechnet Börse-Express vor.

