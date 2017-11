Tesla stellt in der Nacht zu Freitag seinen Elektro-Lastwagen vor - ein Angriff auf Daimler, den Marktführ bei Trucks. Doch die Stuttgarter geben sich gelassen: Tesla werde "auf die harte Tour" Erfahrungen sammeln.

Das Fox Theater stammt aus einer anderen Zeit. Die Zuschauer sitzen auf roten Plüschsesseln, ein Organist klimpert zur Begrüßung. Vor wenigen Wochen zog Daimler dort eine große Show anlässlich der wichtigsten Nutzfahrzeugmesse Nordamerikas, NACV, ab.

Dramatische Musik spielte zu einem Video mit Szenen aus dem Arbeitsalltag von Lkw-Fahrern: "We make everyday heroes". Statt eines Alltagshelden trat dann Martin Daum auf die Bühne, Hand in der Hosentasche, zerwuselte graue Haare. Der Lkw-Chef von Daimler warb für seine Branche: "Jedes Jahr könnte man die Freiheitsstatue 190-mal von der Erde zur Sonne fahren - so viel Last transportieren alle Lkws auf der Welt."

Mitten in der Vorstellung wird es stockdunkel. Das gehört zur Show. Daum macht das Licht wieder an, der elektrische Leichtkraftlastwagen von Daimler Fuso eCanter ist zu sehen. "Prototypen zu bauen ist immer einfach", sagte Daum, "aber das Fahrzeug ist für die Wirklichkeit gebaut."

Wer die Anspielung auf den Elektroautohersteller Tesla, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag seinen ersten elektrischen Lkw vorstellte, nicht verstanden hatte, für den wurde der 58-Jährige in einer kleinen Presserunde deutlicher: "Tesla wird auf die harte Tour lernen, wie schwierig das Geschäft ist."

Tesla-Chef Elon Musk war am Donnerstagabend mit seiner Show an der Reihe. Das Unternehmen mietete einen Hangar im Jet-Center-Flughafen in Los Angeles an, um seinen elektrische Sattelschlepper vorzustellen. Den hatten Speditionen bereits getestet. Auch wusste man ungefähr, was einen erwartete: In einem Amateurvideo ist der "Semi-Truck" von Tesla auf Youtube zu sehen. Allem Anschein nach handelt es sich um einen Sattelschlepper der US-Klasse acht, der bis zu 18 Tonnen ziehen kann. "Das wird dein Hirn aus dem Schädel in eine andere Dimension schleudern", kündigte Musk gewohnt dramatisch den Lkw an.

Speditionen überzeugt man aber wenig mit toller Beschleunigung oder schönem Design - zwei Kernelemente, mit denen Tesla bei den Pkws Erfolge feierte. Lkw-Eigner müssen spitz rechnen, es zählt das sogenannte "Total Cost of Ownership". Was müssen sie an Kaufpreis, Wartung, Treibstoff und anderen Kosten in der langen Lebenszeit eines Lkws auf den Tisch ...

