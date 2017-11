Mainz (ots) - Samstag, 18. November 2017, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Starke Frauen



Eine starke Frau vertritt ihre Meinung vehement, sie setzt sich mit ihrer Meinung ein, um die Welt ein bisschen zum Positiven zu verändern, so lautet das Credo von Ninia LaGrande. Die kleinwüchsige Frau ist Autorin, Bloggerin und Slam Poetin. Mit Biss und Humor schreibt sie über Politik, Gender und über das Muttersein. Sie steht mutig und selbstbewusst in der Öffentlichkeit und ist Vorbild. Nicht nur für Frauen.



Auch und anders stark: Laura M. Schwengber - sie ist die, die mit den Händen tanzt. Wenn sie auf der Bühne steht, ist sie eins mit der Musik. Laura vermittelt Texte und Musik nicht nur mit ihren Händen, ihrer Mimik, sondern mit ihrem ganzen Körper - für die Gehörlosen im Publikum. Ob kleiner Club oder große Konzerthalle - Laura kann Musik sichtbar machen.



Samstag, 18. November 2017, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer



Gast im Studio: Dennis Aogo, sozial engagierter Fußballprofi



Fußball-Bundesliga, 12. Spieltag Topspiel: Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach Bayern München - FC Augsburg Hoffenheim - Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen - RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln VfL Wolfsburg - SC Freiburg VfB Stuttgart - Borussia Dortmund (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 14. Spieltag 1. FC Heidenheim - Union Berlin VfL Bochum - Greuther Fürth 1. FC Nürnberg - Holstein Kiel



Sonntag, 19. November 2017, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Lokus oder Luxusklo? - Vom Siegeszug der stillen Örtchen



Das stille Örtchen - in Deutschland benutzen wir es täglich, in allen Formen und Farben. Doch über 2,4 Milliarden Menschen in der Welt verfügen über keine intakten sanitären Einrichtungen. Heute ist der Welt-Toiletten-Tag. "sonntags" will an diesem Tag zeigen, dass das stille Örtchen ein Ort mit Geschichte ist. Seit Tausenden von Jahren nutzen wir Klos. Doch wie kam es dazu, und wie schaffen wir es, dass die ganze Welt in Zukunft Klos benutzen kann?



Sonntag, 19. November 2017, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Anna Kraft



Fußball-Experte: Simon Rolfes - Analyse des 12. Bundesliga-Spieltages Fußball: UEFA Champions League - Ausblick auf den 5. Spieltag Tennis: ATP-Finals in London - Aktueller Bericht Big Air in Mailand - Freeski- und Snowboard-Wettbewerb Segeln: Minitransatlantik - Aktuelle Reportage



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121