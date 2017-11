ZÜRICH (Dow Jones)--Deutlich erholt hat sich der Markt in der Schweiz am Donnerstag präsentiert. Nach der jüngsten Schwächephase nutzten Anleger die gesunkenen Kurse wie auch an anderen Börsenplätzen zum Kauf. Viele Teilnehmer hoffen auf eine Jahresendrally, andere mutmaßen, dass die Börsen nach ihren Rückschlägen angeknackst sind. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 9.147 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und 1 unveränderte Aktie gegenüber. Umgesetzt wurden 37,51 (zuvor: 48,63) Millionen Aktien.

Für die Sika-Aktie ging es 1,2 Prozent nach oben. Das Bauchemie-Unternehmen startet mit der Herstellung von Hochleistungsfasern für Kunden in der Region Europa, dem Nahen Osten und Afrika im Werk in Troisdorf, Deutschland. Die Fasern werden zur strukturellen Verstärkung von Beton eingesetzt. Die Aktie hat seit Jahresbeginn gut 50 Prozent zugelegt. Noch besser hat sich die Lonza-Aktie mit einem Jahresplus von 58 Prozent geschlagen, auch am Donnerstag führte sie mit plus 2,5 Prozent den Markt an. Beide Unternehmen haben in den vergangenen Quartalen mit ihren Unternehmenszahlen überzeugt.

Finanzwerte erholten sich von den jüngsten Verlusten. So ging es mit Credit Suisse um 1,4 Prozent nach oben, UBS gewannen 0,9 Prozent. Zurich Insurance blieben mit einem unveränderten Kurs dahinter zurück. Die Analysten der DZ Bank haben den Wert auf "Halten" von "Kaufen" gesenkt, sind allerdings weiter der Ansicht, dass der Versicherungskonzern auf gutem Weg sei, um die ambitionierten Finanzziele zu erreichen.

Roche legten um 0,5 Prozent zu. Der Pharmakonzern zeigte sich zuversichtlich, dass der geplante Marrktstart eines neuen Multipls-Sklerose-Medikaments in Europa ähnlich erfolgreich verlaufen wird wie in den USA. Auch die anderen beiden Schwergewichte Nestle und Novartis verbuchten solide Gewinne von jeweils 0,4 Prozent.

