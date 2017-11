(Erste zwei Abschnitte nach Börsenschluss aktualisiert) Zürich (awp) - Der Börsengang von Poenina an der SIX ist geglückt. Die Aktien des Gebäudetechnik- und Gebäudehülle-Unternehmens starteten am ersten Handelstag mit 48,50 CHF über dem Ausgabepreis von 46 CHF in den Handel und schlossen gut 7% über der Erstnotierung auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...