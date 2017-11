Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag auf die zuletzt erlittenen Abgaben reagiert und zu einer kräftigen Erholung angesetzt. Angeführt wurde die technische Gegenbewegung von Zyklikern und Banken. Der Verkaufsdruck an den internationalen Finanzmärkten habe spürbar abgenommen und Anleger hätten Deckungskäufe getätigt, beschrieb ein Händler die Lage am Markt. Zudem habe die Korrektur erste Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen. Unterstützung gab es von guten Daten zur US-Industrieproduktion, während sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im November deutlicher als erwartet abgekühlt hat.

Bestand in den letzten Tagen keine Einigkeit darüber, ob es sich bei den jüngsten Kursentwicklungen um einen Stimmungswandel oder bloss um Gewinnmitnahmen handelte, mehren sich nun wieder die Stimmen, die von einem Bullenmarkt sprechen. Bis Ende Jahr sei ein Erreichen der Marke von 9'500 Punkten durchaus noch möglich, hiess es. Gewinnmitnahmen wie in den letzten Tagen seien in einer solchen Situation nicht unüblich und sogar förderlich für die Nachhaltigkeit der Kursanstiege. Gegen einen Bärenmärkt spreche weiter auch das positive makroökonomische Umfeld.

Bis Handelsende rückte der Swiss Market Index (SMI) um 0,63% auf 9'146,82 Punkten vor, wobei er zum Schluss noch von den Tageshöchstwerten zurückgenommen wurde. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index ...

