Die Jamaika-Sondierer werden wohl genug gemeinsame Ziele finden. Jedoch lässt die offene Abneigung zwischen wichtigen Beteiligten zweifeln, ob eine solche Bundesregierung größere Krisen übersteht.

Der Ton für die finale Sondierungs-Runde wurde bereits am Donnerstag gesetzt.

Immer mal wieder hatten CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer in den vergangenen Tagen öffentlich gegen die Grünen und deren Forderungen geätzt. Am Donnerstagabend dann trat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor die Tür der Verhandler und machte seinem Ärger darüber Luft.

Der Chef der grün-schwarzen Regierung im Südwesten setzte in Berlin zum gezielten Wutausbruch gegen die CSU an: "Also entweder will man gemeinsam was machen, dann unterlässt man so was, öffentliche Angriffe auf andere Verhandler zu machen, oder man sagt gleich, man will das nicht haben." Das alles stimme ihn "nicht optimistisch".

Heute, gut vier Wochen nach dem Start der Sondierungen für ein Bundesbündnis aus CDU, CSU, FDP und Grünen, hat die Schlussrunde begonnen. Wichtige Punkte bei der Zuwanderung, dem Klimaschutz oder den Finanzen sind noch ungeklärt und sogar strittig. Irgendwann in der Nacht oder früh am Freitag wollen die Unterhändler aber möglichst ein Papier mit genug Gemeinsamkeiten präsentieren. Erst dann gingen formale Koalitionsverhandlungen los, die vielleicht zum Jahreswechsel eine neue Bundesregierung unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel ermöglichten.

Trotz aller Schwierigkeiten sieht ...

