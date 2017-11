Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.564,80 +0,54% +8,34% Stoxx50 3.141,58 +0,45% +4,35% DAX 13.047,22 +0,55% +13,64% FTSE 7.387,81 +0,21% +3,43% CAC 5.336,39 +0,66% +9,75% DJIA 23.462,04 +0,82% +18,72% S&P-500 2.585,47 +0,81% +15,48% Nasdaq-Comp. 6.791,37 +1,27% +26,16% Nasdaq-100 6.338,15 +1,27% +30,32% Nikkei-225 22.351,12 +1,47% +16,93% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,7 -10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,18 55,33 -0,3% -0,15 -3,3% Brent/ICE 61,59 61,87 -0,5% -0,28 +5,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.279,73 1.278,40 +0,1% +1,33 +11,1% Silber (Spot) 17,07 17,00 +0,4% +0,07 +7,2% Platin (Spot) 932,15 932,00 +0,0% +0,15 +3,2% Kupfer-Future 3,04 3,05 -0,4% -0,01 +20,5%

FINANZMARKT USA

Fester - Nach den Verlusten der vergangenen Tage erleben die US-Börsen ebenso wie die Aktienmärkte in Asien und Europa eine Gegenbewegung. Die Steuerreform, die US-Präsident Donald Trump seinen Wählern versprochen hatte, bleibt ein Thema. Am Donnerstag wird das Repräsentantenhaus über den Entwurf dazu abstimmen. Die Konjunkturdaten des Tages weisen keine einheitliche Tendenz auf. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der vergangenen Woche wider Erwarten, während Volkswirte einen kleinen Rückgang erwartet hatten. Der Anstieg der Importpreise blieb unter den Erwartungen. Und der Philadelphia-Fed-Index sank im November überraschend deutlich auf einen Stand von 22,7 Punkten. Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung stiegen im Oktober dagegen überraschend stark. Positiv werden die Zahlen von Wal-Mart (+8,6 Prozent) aufgenommen. Bei Best Buy (-6,1 Prozent) enttäuschten der Umsatz und die Gewinnprognose. Schon am Mittwoch nach Börsenschluss hat Cisco Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vorgelegt, die trotz eines rückläufigen Umsatzes überraschend gut ausfielen. Auch der Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal übertraf die Erwartungen. Die Cisco-Aktie legt um 6,1 Prozent zu. Time Inc springen um knapp 25 Prozent nach oben. Das US-Medienunternehmen steht möglicherweise vor der Übernahme durch Wettbewerber Meredith Corp (+8,5 Prozent). Emerson Electric unternimmt einen weiteren Versuch, Rockwell Automation zu übernehmen, und erhöhte seine Offerte für den Automatisierungsspezialisten. Rockwell steigen um 4,8 Prozent, Emerson Electric geben 0,5 Prozent nach. Mit der Erholung der Aktienkurse sind vermeintlich sichere Häfen nicht mehr gefragt. Am deutlichsten zeigt sich das am Anleihemarkt, wo sinkende Notierungen die Rendite zehnjähriger Titel um 3 Basispunkte auf 2,35 Prozent nach oben treiben. Der Goldpreis zeigt sich gut behauptet bei 1.280 Dollar. Am Devisenmarkt gibt der in Krisenzeiten als Fluchtwährung beliebte Yen seine Gewinne ab. Dagegen haben sich die Ölpreis im Tagesverlauf leicht erholt. Teilnehmer sprechen von einer Mini-Erholung nach den Verlusten der vergangenen Tage.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Nach den Verlusten der Vortage kam es an den Börsen in Europa zu einer Gegenbewegung. Dabei agierten die Anleger allerdings vorsichtig, zumal die US-Konjunkturdaten vom Donnerstag uneinheitlich ausgefallen waren und dem Markt keine Impulse gaben. Stützend wirkte der wieder etwas schwächere Euro, der deutlich unter 1,18 Dollar zurückgefallen war, nachdem er am Mittwoch bis zu 1,1860 Dollar gekostet hatte. Ölwerte verloren im Schnitt 0,4 Prozent, nachdem der norwegische Staatsfonds angekündigt hatte, wegen des Ölpreisverfalls nicht mehr in Öl- und Gasfirmen investieren. Gefragt waren Autoaktien, nachdem die Zulassungszahlen in Westeuropa zuletzt wieder deutlich nach oben zeigten. VW gewannen 2,5 Prozent und Renault 1,3 Prozent. Der Autosektor stieg um 0,8 Prozent, wurde aber deutlich übertroffen vom Index der Bauwerte, der um 2 Prozent anzog. Bouygues stiegen nach Zahlen des Unternehmens um 5,2 Prozent. Positiv bewertet wurde das erhöhte Margenziel. Heidelbergcement zogen um 3,4 Prozent an auf 92,44 Euro, nachdem das Brokerhaus Bernstein das Kursziel auf 102 Euro erhöht hatte. RWE verloren 2 Prozent. Händler verwiesen auf die laufenden Koalitionsverhandlungen und die Diskussion um die Stilllegung von Kohlekraftwerken. Deutsche Bank (+2,6 Prozent) profitierten erneut vom Einstieg des Finanzinvestors Cerberus. Da Cerberus auch schon an der Commerzbank beteiligt ist, gibt es Spekulationen, dass möglicherweise ein Zusammenschluss beider Häuser angedacht wird. Commerzbank zogen um 1,6 Prozent an. Die Ernennung Theodor Weimers zum neuen CEO der Deutschen Börse verhalf der Aktie zu einem Plus von 0,9 Prozent. Zumtobel brachen nach einer neuerlichen Gewinnwarnung in Wien um fast 21 Prozent ein. Sodexo verloren 1,8 Prozent, obwohl die Jahreszahlen im erwarteten Rahmen lagen. Allerdings nannte Berenberg den Gewinnausblick "enttäuschend".

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:07 Mi, 17.20 % YTD EUR/USD 1,1775 -0,15% 1,1793 1,1797 +12,0% EUR/JPY 132,92 -0,36% 133,40 133,45 +8,1% EUR/CHF 1,1685 +0,10% 1,1673 1,1680 +9,1% EUR/GBP 0,8923 -0,33% 0,8953 1,1159 +4,7% USD/JPY 112,87 -0,24% 113,13 113,13 -3,5% GBP/USD 1,3197 +0,20% 1,3171 1,3166 +7,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Lediglich gab der Index minimal nach, laut Händlern gebremst von Befürchtungen schärferer Restriktionen für Unternehmen bei der Aufnahme von Fremdkapital. In Hongkong kam Unterstützung von gut ausgefallenen Geschäftszahlen des Schwergewichts Tencent. Der Tencent-Kurs war zuvor schon gestiegen und legte nun um weitere 2,3 Prozent zu. Für Gesprächsstoff, aber auch etwas Ernüchterung sorgte das Börsendebüt des Online-Autohändlers Yixin, an dem unter anderem auch Tencent beteiligt ist. Die Aktie war spektakulär 559-fach überzeichnet gewesen und zu 7,70 Hongkong-Dollar ausgegeben worden. Nach anfänglichen Kursen von über 10 Hongkong-Dollar beruhigte sich die Stimmung aber wieder deutlich und das Papier wurde zuletzt mit 8,22 Hongkong-Dollar gehandelt, 6 Prozent über dem Ausgabekurs. Stark unter Druck standen die Aktien der Hafenbetreiber China Merchants Port und Cosco Shipping, die um je rund 8 Prozent einknickten. Hintergrund waren Wettbewerbsbedenken der obersten Planungsbehörde und Aussagen, dass die Häfen in Schanghai, Qingdao, Tianjin und Ningbo ihre operativen Geschäfte überprüften, um einen fairen Wettbewerb sicherzustellen. In Sydney erholte sich Energiesektor um 1,9 Prozent. Maßgeblichen Anteil daran hatten Santos. Sie schnellten um 13 Prozent nach oben auf 4,95 Austral-Dollar, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, bereits im August ein Übernahmeangebot des Wettbewerbers Harbour Energy von 4,55 Austral-Dollar zurückgewiesen zu haben. Laut einem Bericht soll Harbour an einem erhöhten Gebot von 5,30 Austral-Dollar arbeiten. In Tokio gewannen Nintendo 3,9 Prozent. Laut einem Bericht des Wall Street Journal spricht Nintendo mit Studios in Hollywood über die Produktion eines animierten Super-Mario-Bros.-Films. An den Märkten für Devisen, Öl und Gold tat sich in Asien wenig.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Post soll neuen Aufsichtsratschef bekommen - Magazin

Bei der Deutschen Post steht einem Magazinbericht zufolge ein Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats bevor. Nikolaus von Bomhard soll zur Hauptversammlung im April 2018 den langjährigen Chefaufseher Wulf von Schimmelmann ablösen, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Unternehmenskreise. Der amtierende Topkontrolleur Schimmelmann lasse sein Mandat zur Hauptversammlung auslaufen.

Fortum und Uniper reden nach hartem Kampf miteinander

Nach einem hart geführten Abwehrkampf gegen die Übernahme führen der Düsseldorfer Energieversorger Uniper und der finnische Konkurrent Fortum erste Gespräche. Fortum-Chef Pekka Lundmark und sein Uniper-Gegenüber Klaus Schäfer trafen sich vergangenes Wochenende zum Meinungsaustauch.

S&P bestätigt RWE mit BBB-; Ausblick stabil

Die Zahlen zum dritten Quartal haben an der Bonitätsbewertung des Versorgers RWE aus Sicht der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) nichts geändert. Die Agentur bestätigte das Rating mit BBB- und einem stabilen Ausblick. Die Ergebnisse seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, so S&P.

Siemens will 6.900 Jobs abbauen und Standorte schließen

Mit einem massivem Personalabbau und der Aufgabe von Standorten will Siemens dem Strukturwandel im fossilen Kraftwerksgeschäft und im Rohstoffsektor begegnen. Insgesamt sollen mit dem Abbau von Produktionskapazitäten in den nächsten Jahren weltweit 6.900 Stellen wegfallen, davon die Hälfte in Deutschland, wie der Technologiekonzern mitteilte.

Bahn-Chefkontrolleur erwägt Rückzug - Magazin

