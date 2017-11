Gütersloh/Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Vorrang für das Wir-Prinzip!" Prof. Dr. Ulrike Detmers



Mestemacher prämiert ab 2017 erstmals mit dem neuen Sozialpreis "GEMEINSAM LEBEN" Lebensmodelle, in denen Selbsthilfe, Fürsorge und Förderung gelebt werden. Lifestyle-Modelle dieses Typs repräsentieren



- Großfamilien - Institutionalisierte Mehrgenerationenhäuser - Wohngemeinschaften - andere Lifestyle-Modell-Typen.



Preisgelder: 4 x 2.500 Euro



"Wir zeigen offene Lebensmodelle, in denen die Menschen füreinander da sind, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig fördern und demokratisch-liberal miteinander umgehen.



Neue offene Lebensmodelle sind beispielsweise Großfamilien, Mehrgenerationenhäuser, Wohngemeinschaften und andere Lifestyle-Modell-Typen." Prof. Dr. Ulrike Detmers, Initiatorin Mestemacher Preis "GEMEINSAM LEBEN"



Vor dem Festakt der diesjährigen Preisverleihung gibt es eine Pressekonferenz, zu der Sie herzlich eingeladen sind. Hier präsentiert die Initiatorin und Projektleiterin, Frau Prof. Dr. Ulrike Detmers, die Preisträger, die aus folgenden Städten kommen:



- Halle/Saale - Hamburg - Nürnberg - Rheda-Wiedenbrück



Die Pressekonferenz zur Preisverleihung findet statt am:



Termin: Freitag, 24. November 2017 Uhrzeit: 10:30 Uhr bis ca. 11:15 Uhr Ort: Rocco Forte Hotel, Hotel de Rome, Salon 1, Behrenstr. 37, 10117 Berlin



Weitere Informationen zum Gleichstellungsprojekt finden Sie unter:



http://www.mestemacher.de/social-marketing/gemeinsam-leben



Sie können sich bis Montag, 20. November 2017, telefonisch unter 05241 8709-68 oder per E-Mail an ulrike.detmers@mestemacher.de zur Pressekonferenz anmelden.



OTS: Mestemacher GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51886 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51886.rss2



Pressekontakt: Prof. Dr. Ulrike Detmers Initiatorin und Projektleiterin MESTEMACHER PREIS GEMEINSAM LEBEN



Gesellschafterin, Mitglied der zentralen Unternehmensleitung und Sprecherin der Mestemacher-Gruppe Tel.: 05241 8709-68 E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.de