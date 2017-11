Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zum Bonner Klimagipfel:



Die Regierungen müssen ihre Ziele kräftig nachschärfen. Das steht außer Frage. In dieser Situation ist es fatal, dass auf den Klimakonferenzen derzeit die Vorreiter und Antreiber fehlen. Das Führungsduo China/USA, das den Paris-Gipfel zum Erfolg führte, ist seit Trumps Ausstieg Geschichte. Eigentlich wäre das die Stunde des alten Vorreiters der Klimapolitik, der Europäischen Union. Mit China könnte die EU ein neues Gespann bilden. Dazu bräuchte sie einen rund laufenden "Motor", der aus Deutschland und Frankreich besteht. Doch dieser Motor stottert. Die "Klimakanzlerin", in deren Land der CO2-Ausstoß schon seit acht Jahren nicht mehr sinkt, vermied jede konkrete Festlegung, wie sie die drohende Pleite beim deutschen CO2-Ziel für 2020 noch abwenden will. Eine vertane Chance, denn das Weltklima lässt nicht mit sich taktieren.



