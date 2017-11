Die Auswirkungen der anhaltend niedrigen Zinssätze für Lebensversicherer stellen die Branche vor komplexe, jedoch nicht unlösbare Fragen, und die Unternehmen reagieren mit einer fortgesetzten Anpassung ihres Geschäftsmodells. Zu diesem Schluss kommt The Geneva Association, die führende internationale Denkfabrik der Versicherungsbranche, in ihrer neuen, heute veröffentlichten Studie.

Auf Basis der Erkenntnisse von führenden Branchenexperten analysiert die Studie "The 'Low for Long' Challenge: Socio-economic implications and the life insurance industry's response" die Auswirkungen der anhaltend niedrigen Zinsen auf Lebensversicherer, ihre Kunden und die Gesellschaft. Im breiter gefassten Kontext befasst sich die Studie mit der Frage, ob eine anhaltende Niedrigzinsphase die langjährige sozio-ökonomische Rolle von Lebensversicherern beeinträchtigen kann.

Anna Maria D'Hulster, Secretary General der The Geneva Association, kommentierte: "Lebensversicherungen tragen erheblich zur Beruhigung und finanziellen Sicherheit des Einzelnen bei. In Zeiten niedriger Zinsen müssen sich Versicherungsträger noch stärker engagieren, da es für die Menschen schwerer wird, eine zuverlässige Altersversorgung mit angemessenen Renditen zu finden. Lebensversicherer haben bei der Bewältigung der durch das derzeitige makro-finanzielle Umfeld verursachten Herausforderungen erhebliche Fortschritte gemacht. Die Branchenführer sind zuversichtlich, dass Lebensversicherungen weiterhin eine wichtige sozio-ökonomische Rolle spielen werden."

Niedrige Zinssätze wirken sich nachteilig auf individuelle Altersrücklagen aus und können dazu führen, dass Versicherungsgesellschaften bestimmte Produkte für die Altersvorsorge (insbesondere Verträge mit Leistungsgarantien) aus dem Angebot nehmen, auf die sich Kunden bisher verlassen haben, die jedoch im derzeitigen makro-finanziellen Umfeld nicht mehr zu einem angemessenen Preis angeboten werden können. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Regierungen gesetzliche Rentenzahlungen, die in der Vergangenheit geleistet wurden, kürzen müssen. Aufgrund dieser kombinierten Faktoren nehmen Lebensversicherer eine zentrale Rolle im sozio-ökonomischen Gefüge ein.

Daniel Hofmann, Senior Advisor Insurance Economics bei The Geneva Association und Hauptverfasser des Berichts, erläuterte: "In unseren Gesprächen mit Führungskräften wurde auch die Notwendigkeit betont, Kunden den Wert der angebotenen Produkte zu verdeutlichen. Wird dieses Ziel nicht erreicht, ist die sozio-ökonomische Bedeutung von Lebensversicherern zu einem Zeitpunkt gefährdet, zu dem der demographische Wandel der Gesellschaft zuverlässige und nachhaltige Lösungen für die Altersversorgung erforderlich macht."

Die befragten Führungskräfte nannten drei Prioritäten im Hinblick auf die Reaktion der Branche auf das niedrige Zinsniveau:

Management des Versicherungsbestands mit dem Ziel, durch bessere Verwaltung seit Jahrzehnten laufender Verträge einen Mehrwert für Kunden und andere Interessengruppen zu schaffen.

mit dem Ziel, durch bessere Verwaltung seit Jahrzehnten laufender Verträge einen Mehrwert für Kunden und andere Interessengruppen zu schaffen. Kostensenkung, wobei die größten Herausforderungen in komplizierten IT-Bestandssystemen bestehen, die in die Jahre gekommen sind. Nach Meinung der Befragten bieten neue Technologien eine Chance, die Kosteneffizienz von Lebensversicherern zu optimieren.

wobei die größten Herausforderungen in komplizierten IT-Bestandssystemen bestehen, die in die Jahre gekommen sind. Nach Meinung der Befragten bieten neue Technologien eine Chance, die Kosteneffizienz von Lebensversicherern zu optimieren. Ein neuer Produktmix mit dem Ziel, das Portfolio durch Produkte auszugleichen, die besser auf das derzeitige Zinsniveau abgestimmt sind.

Die Kernaussagen des Berichts basieren auf umfassenden Interviews mit 18 Führungskräften in großen, global agierenden Versicherungsunternehmen, ergänzt durch eine unter allen Teilnehmern durchgeführte quantitative Umfrage. Branchenstatistiken und Bilanzdaten, die aus einer Stichprobe der fünf größten Lebensversicherer in sechs Schlüsselmärkten (Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, USA und Großbritannien) stammen, runden den Bericht ab.

ENDE

Vollständiger Bericht: The 'Low for Long' Challenge: Socio-economic implications and the life insurance industry's response

Themenpapier 1: How the life insurance industry is tackling a 'manageable headwind'

Themenpapier 2: Low interest rates may place the life insurance industry's socio-economic role at risk

Infografik: The reaction of life insurers to low interest rates

Interviews mit Anna Maria D'Hulster, Secretary General, und Daniel Hofmann, Hauptverfasser des Berichts

