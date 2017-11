Seit einigen Handelstagen ist ein regelrechtes Kursfeuerwerk in der Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten zu beobachten, das erst jetzt einen Dämpfer bekam. Doch der Reihe nach. Den Grundstein für den imposanten Kursanstieg legte Aurora Cannabis vor knapp einer Woche durch die starken Zahlen für das 1. Quartal (des Fiskaljahres 2018) und den Fortschritten in Bezug auf Hempco Food and Fiber ...

