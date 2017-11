Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen unerwartet

Die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe ist in der zweiten Woche nacheinander gestiegen, bleibt aber weiter in der Nähe historisch niedriger Niveaus. Sie erhöhte sich im Vergleich zur Vorwoche auf saisonbereinigter Basis um 10.000 auf 249.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte.

US-Importpreise steigen langsamer

Die US-Importpreise haben im Oktober nach zwei Monaten mit deutlichen Anstiegen langsamer zugelegt. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, nach einem Plus von 0,7 Prozent im September. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen waren im Konsens von einem Anstieg um 0,4 Prozent ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

Philadelphia-Fed-Index deutlicher als erwartet rückläufig

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im November stärker als erwartet eingetrübt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank auf plus 22,7 Punkte von plus 27,9 im Oktober. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen geringeren Rückgang auf plus 24,0 vorhergesagt.

US-Industrie fährt Produktion überraschend deutlich hoch

Die Industrie in den USA hat im Oktober deutlich mehr produziert als erwartet und war damit stärker als prognostiziert ausgelastet. Damit ist der Sektor nach den Störungen durch die Hurrikane wieder stärker auf Touren gekommen. Die Industrieproduktion stieg um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Mester: Fed-Zinspfad ist ausbalanciert - Inflation wird anziehen

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, sieht den schrittweisen Zinserhöhungspfad der US-Notenbank als angemessen an. Es sei ein ausbalancierter Weg zwischen niedriger Arbeitslosigkeit und schwacher Inflation. Gleichzeitig zeigte sich die Geldpolitikerin, die in diesem Jahr nicht stimmberechtigt ist im Offenmarktausschuss der Fed, nicht besorgt über die geringe Teuerung.

Goldman Sachs: Fed erhöht Zinsen 2018 vier Mal

Goldman Sachs rechnet damit, dass die US-Notenbank ihren Leitzins im nächsten Jahr trotz der zuletzt enttäuschenden Inflation vier Mal erhöhen wird. Grund ist die sehr gute Verfassung des Arbeitsmarkts. "Die USA sind über das Vollbeschäftigungsziel der Notenbank schon hinausgeschossen, deshalb wird die Fed mit ihrem Doppelmandat die Zinsen vorbeugend erhöhen, im Gegensatz zu anderen Zentralbanken", sagte Senior Global Economist Jari Stehn bei der Euro Finance Week.

EU-Parlament schlägt ehrgeizige Reform des europäischen Asylrechts vor

Das Europaparlament hat eine ehrgeizige Reform des europäischen Asylrechts gefordert, die für eine gerechtere Aufteilung von Asylbewerbern unter den EU-Staaten sorgen soll. Dazu soll nach dem Willen des Parlaments ein permanenter und verbindlicher Verteilungsschlüssel beschlossen werden. Dieser soll nach Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft der einzelnen Länder berechnet werden.

ESM-Chef piesackt Jamaika-Parteien mit Milliardenforderung

Während die schwer unter Druck stehenden Jamaika-Parteien bei der entscheidenden Runde zusammensitzen, präsentiert ihnen der Chef des Europäischen Rettungsfonds ESM, Klaus Regling, eine Milliardenforderung. Der Spitzenbeamte will seinem Fonds einmalig 100 bis 200 Milliarden Euro verschaffen, um in Notzeiten EU-Ländern mit Krediten aushelfen zu können. "In einem solchen Fall wären ein 'Schlecht-Wetter-Fonds' mit befristeten Darlehen oder eine befristete komplementäre Arbeitslosenversicherung zusätzlich zur nationalen Arbeitslosenversicherung ökonomisch sinnvoll", sagte Regling laut Manuskript bei einem Vortrag an der Uni Regensburg.

Jamaika-Sondierer wollen Soli-Abbau in drei Schritten - Berichte

Die Unterhändler eines möglichen Jamaika-Bündnisses haben sich laut Berichten auf einen Abbau des Solidaritätszuschlages in drei Schritten geeinigt. "Der Solidaritätszuschlag wird schrittweise abgebaut", heißt es in den Verhandlungsunterlagen, mit denen am Donnerstagabend die finalen Sondierungsgespräche beginnen sollen, wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) schrieb. Auch die Bild-Zeitung berichtete, nach ihren Informationen werde "der Solidaritätszuschlag schrittweise abgebaut". Bis wann dies erfolge, sei aber "noch unklar".

Bundesregierung ratifiziert zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls

Die Bundesregierung hat die Verlängerung des Kyoto-Protokolls zur Verringerung klimaschädlicher Emissionen nun auch offiziell ratifiziert. Die Ratifizierungsurkunde für die zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls sei bei den Vereinten Nationen in New York hinterlegt worden, teilte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am Rande der UN-Klimakonferenz mit. Die EU und alle ihre Mitgliedstaaten würden bis Ende des Jahres diesen Schritt ebenfalls vollziehen.

Özdemir: Klimaschutz ist unsere Währung

Vor den entscheidenden Sondierungsrunden über die Bildung einer Jamaika-Koalition pochen die Grünen auf den Schutz des Klimas als ihr wichtigstes Anliegen. "Für uns ist das die entscheidende Währung. Es geht nur mit einem geordneten Ausstieg aus der Kohleverstromung", sagte Parteichef Cem Özdemir auf den Weg zu den Gesprächen mit Union und FDP.

Lindner will Gespräche "im Geiste von Problemlösungen" führen

FDP-Chef Christian Lindner hat problemorientierte Verhandlungen bei der entscheidenden Sondierungsrunde für eine Jamaika-Koalition verlangt. "Heute ist ein Tag, an dem wir die Menschen mit Mut und Tatkraft und neuem Denken beeindrucken können, und das sollte alle vier Parteien heute auch motivieren, die Gespräche im Geiste von Problemlösungen zu führen und nicht im Sinne von Gesichtswahrung", sagte er bei seinem Eintreffen. "Für uns steht die Lösung von Problemen jedenfalls im Zentrum."

Fachkräftemangel in technischen Berufen immer größer

In Deutschland herrscht nach einer neuen Studie ein nie gekannter Mangel an Arbeitskräften in technischen Berufen. Den Unternehmen fehlten im September 290.900 Arbeitskräfte im Bereich von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik ("Mint"). Mit einem Anstieg um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat habe diese "Mint-Lücke" damit ein neues Allzeit-Hoch seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2011 erreicht, teilte die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) mit.

Norwegens Staatsfonds will nicht mehr in Öl- und Gasfirmen investieren

Der norwegische Staatsfonds, gespeist aus den Öl-Einnahmen des Landes, will seine Milliarden nicht mehr ins Ölgeschäft investieren. Die norwegische Zentralbank, die den Fonds verwaltet, erklärte an die Regierung in Oslo gerichtet, sie wolle so die Abhängigkeit des Fonds vom Ölpreis verringern. Norwegen ist der größte Ölproduzent in Westeuropa.

Tusk kündigt bilaterales Treffen mit May zum Brexit an

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat kurzfristig ein bilaterales Treffen mit Großbritanniens Premierministerin Theresa May zum Brexit angekündigt. Wie Tusks Sprecher am Donnerstag mitteilte, werden beide am Freitag am Rande des EU-Sozialgipfels im schwedischen Göteborg über den britischen EU-Austritt reden. Aus EU-Kreisen hieß es, Tusk werde May daran erinnern, "dass die Zeit knapp ist" und ein Übergang in die zweite Verhandlungsphase zu den künftigen Beziehungen im Dezember "keine gegebene Tatsache" ist.

Delegationschefin bekräftigt Ausstieg der USA aus Pariser Abkommen

Die US-Delegationsleiterin Judith Garber hat vor dem Plenum der UN-Klimakonferenz in Bonn den Ausstieg ihres Landes aus dem Pariser Klimaabkommen bekräftigt und zugleich das Engagement der USA bei der Förderung erneuerbarer Energien hervorgehoben. US-Präsident Donald Trump habe die Haltung der US-Regierung zum Pariser Abkommen klar dargelegt, sagte die Referatsleiterin für Ozeane und internationale Umwelt- und Wissenschaftspolitik des US-Außenministeriums am Donnerstag. Die USA wollten "frühestmöglich" aussteigen.

Globale Allianz für Kohleausstieg ohne Deutschland gestartet

Mit der Gründung einer globalen Allianz für den Kohleausstieg bei der UN-Klimakonferenz in Bonn wächst der Druck auf eine künftige Bundesregierung, dem klimaschädlichen Energieträger den Rücken zu kehren. Großbritannien und Kanada verkündeten am Donnerstag die Partnerschaft, der 20 Länder, darunter Frankreich und Italien, sowie sechs weitere Partner angehören. Umweltorganisationen warnten, angesichts des weltweiten Trends zum Kohleausstieg drohe Deutschland den Anschluss zu verpassen.

Bahn-Chefkontrolleur erwägt Rückzug - Magazin

An der Aufsichtsratsspitze der Deutschen Bahn könnte es einem Magazinbericht zufolge zu einem Wechsel kommen. Der Chefkontrolleur Utz-Hellmuth Felcht erwäge seinen Rückzug, schreibt das Manager Magazin. Laut Bericht rechnen Bahn-Kreise binnen der nächsten zwei Monate mit einem Amtsverzicht. Von der Deutschen Bahn war keine Stellungnahme zu erhalten. Das Bundesverkehrsministerium sagte, man kommentiere keine Personalspekulationen.

Ministerpräsident Tillich nennt Schließung von Siemens-Standorten in Sachsen unverantwortlich

