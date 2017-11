Sollte die Wirtschaft sich erwartungsgemäß entwickeln, werde die Bank of England in den nächsten Jahren zwei Mal ihren Zinssatz erhöhen. Das teilte Notenbankchef Carney am Donnerstag mit.

Die Bank of England (BoE) peilt nach Worten von Notenbankchef Mark Carney zwei weitere Zinserhöhungen in den kommenden Jahren an. Dies sei wahrscheinlich, wenn die Wirtschaft sich erwartungsgemäß entwickle, Carney der Zeitung "Liverpool Echo" laut Bericht vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...