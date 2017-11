San Daniele Del Friuli, Italien (ots/PRNewswire) -



Lima Corporate gibt bekannt, dass Giorgio Negri mit Wirkung vom 15. November 2017 vorübergehend die Rolle des CFO von Lima Corporate übernehmen wird. Er wird bis zum Inkrafttreten der endgültigen Lösung die Verantwortung für Administration, Finanzen und Controlling übernehmen.



Nach Erhalt seines Magisterdiploms für Betriebswirtschaft an der Universität Pavia im Jahr 1997 war Giorgio zunächst als Finanzanalyst bei Unilever und danach bei Henkel als Business Unit Controller und Regional Business Controller tätig. Von 2005 bis 2015 setzte er seine berufliche Laufbahn bei Syngenta, einem führenden Agrarchemie-Unternehmen fort. Hier übernahm er die Funktionen als CFO für Italien, Regionaler Finanzmanager für EMEA und Leiter der Finanzdienste für Nord-Lateinamerika.



"Ich freue mich sehr, dass Giorgio sich dazu entschlossen hat, als Interim-CFO zu Lima zu kommen", sagte Luigi Ferrari, CEO von Lima Corporate. "Ich bin überzeugt, dass Giorgio durch seine Erfahrung mit multinationalen Unternehmen die richtige Person ist, um die Organisation während dieser Umstellung zu unterstützen."



"Ich heiße Giorgio im Namen des Führungsteams und des Vorstands herzlich willkommen", so Luigi Ferrari abschließend.



Informationen zu Lima Corporate



Lima Corporate ist ein weltweit tätiges Medizingeräte-Unternehmen, das rekonstruktive orthopädische Lösungen für Chirurgen herstellt, die sich für die Verbesserung der Lebensqualität ihrer Patienten einsetzen. Lima Corporate hat seinen Geschäftssitz in Italien und widmet sich der Entwicklung von innovativen Produkten und Verfahren, sodass Chirurgen für jeden einzelnen Patienten eine ideale Lösung auswählen können. Die Produktpalette von Lima Corporate umfasst große Implantate zur Gelenkrevision und Primärimplantate sowie vollständige Extremitätenlösungen einschließlich Fixierungen.



Zusätzliche Informationen über das Unternehmen finden Sie auf: http://www.limacorporate.com



Limacorporate S.p.A.



Via Nazionale, 52



33038 Villanova di San Daniele



Udine - Italien



Tel.: +39-0432-945511



E-Mail: investors@limacorporate.com



