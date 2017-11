Internetkonzerne wie Amazon sollen künftig für Steuerbetrug beim Online-Handel haften. Damit soll verhindert werden, dass die Umsatzsteuer unterschlagen wird. Der Schaden belauft sich auf Hunderte Millionen Euro.

Internetkonzerne wie Amazon oder Ebay sollen in Deutschland künftig haften, wenn bei Verkäufen über ihre Plattformen die Umsatzsteuer unterschlagen wird. Die Betreiber seien dafür zuständig, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten würden, heißt es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorliegenden 15-seitigen Bericht, den die Steuer-Abteilungsleiter der Finanzministerien von Bund und Ländern in dieser Woche vereinbart haben. Die neuen Regeln sollen sich demnach an den Vorschriften in Großbritannien ...

