Straubing (ots) - Es ist zu hoffen, dass es Weil und Althusmann in den vergangenen Wochen wirklich gelungen ist, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Die Schnelligkeit in den Verhandlungen sagt noch nichts aus über die Qualität der Verbindung. Es muss sich zeigen, ob die große Koalition auch in der Lage ist, Großes zu vollbringen. Es wäre schön, wenn sie mehr würde als ein kraftloses Zweckbündnis. Dazu muss jeder Partner dem anderen seine Erfolge gönnen und ihm die Chance geben, bei den Wählern zu punkten. Dann kann die GroKo das Land voranbringen.



