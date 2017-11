Zürich - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint und der Versicherungssoftwareanbieter Fadata gaben eine strategische Partnerschaft bekannt. Deren Ziel ist es, das Geschäft im DACH-Markt zu erschliessen und die Versicherer von der Beratung bis zur Implementierung der Fadata INSIS-Plattform zu unterstützen.

Analysten von Gartner und Celent haben die Fadata Group in ihren Berichten als führenden Versicherungssoftwareanbieter anerkannt, deren Kernprozessplattform INSIS alle Geschäftsbereiche in den Bereichen Life, Non-Life und Health abdeckt. In einer Zeit des raschen Wandels der Branche hilft sie Versicherern, mit digitalen Prozessen umzugehen, um schneller und effektiver mit ihren Kunden und Vertriebspartnern zusammenzuarbeiten.

Wachsende Nachfrage von Versicherungsunternehmen nach effizienter End-to-End-Unterstützung

Mit einem globalen Beratungsnetzwerk von über 10.000 Mitarbeitern bietet BearingPoint seinen Kunden branchenspezifische Management- und Technologiekompetenzen, die für die digitale Transformation von Unternehmen und Organisationen wichtig sind. Diese Partnerschaft ermöglicht es den beiden Unternehmen, ihre Dienstleistungen im deutschsprachigen Raum anzubieten und den Kunden die benötigten Services vor Ort zur Verfügung zu stellen. Dies entspricht der wachsenden Nachfrage von Versicherungsunternehmen nach effizienter End-to-End-Unterstützung bei der Einführung von Versicherungslösungen mit Hilfe von deutschsprachigen Beratern.

Claudio Stadelmann, Partner bei BearingPoint, kommentiert: "BearingPoint und Fadata kombinieren ihre fachliche Expertise entlang der end-to-end Kernprozesse und Implementierung von Softwarelösungen. Dank unserer Partnerschaft bieten wir unseren Versicherungskunden einen gemeinsamen Ansprechpartner im Rahmen der Digitalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...