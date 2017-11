Neuss (ots) -



Unter dem Motto "Bitte - werden Sie Lebensspender" führte die "Diagnose Leukämie e. V." am 15. November 2017 einen Typisierungstermin bei RCI Banque Deutschland in Neuss durch.



In der Unternehmenszentrale der Autobank ließen sich über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Deutsche Stammzellspenderdatei typisieren. Konkreter Hintergrund für diesen Typisierungstermin bei RCI Banque Deutschland ist eine 26-jährige Mitarbeiterin eines Renault Autohauses, die an akuter lymphatischer Leukämie erkrankt ist.



Veechi Kopp von der Diagnose Leukämie e. V. sagte anlässlich der Typisierungsaktion bei RCI Banque Deutschland: "Ich bin begeistert vom regen Zuspruch bei dieser Firmentypisierung. Dafür möchte ich allen Lebensspenderinnen und Lebensspendern von RCI Banque Deutschland herzlich danken. Jede einzelne Typisierung bedeutet Hoffnung im Kampf gegen die Leukämie."



Jedes Jahr erkranken über 10.000 Menschen in Deutschland an Leukämie. Die Hälfte der Betroffenen sind Kinder und Jugendliche. Für viele Patienten ist eine Übertragung gesunder Stammzellen, bekannt als Stammzellspende, die einzige Hoffnung auf ein neues Leben. Den geeigneten Stammzellenspender zu finden ist nicht einfach. Die Gewebemerkmale von Spender und Patient müssen bis nahezu 100 Prozent übereinstimmen. Findet man einen geeigneten Spender, dann liegen die Heilungschancen bei 40 bis 70 Prozent.



Über Diagnose Leukämie e. V.



Diagnose Leukämie e. V. wurde 1999 in Düsseldorf gegründet. Der Verein versucht, mit Aufklärungsarbeit und Typisierungen dazu beizutragen, dass es genügend Stammzellenspender für an Leukämie erkrankte Menschen gibt. Regelmäßig gibt der Verein die Broschüre "Bitte - werden Sie Lebensspender" heraus, die durch Anzeigen finanziert wird. In größeren Unternehmen führt die Diagnose Leukämie e. V. firmeninterne Typisierungen durch. Die Diagnose Leukämie e. V. kann durch ehrenamtliche Mitarbeit oder durch eine Jahresmitgliedschaft unterstützt werden. Sachspenden erhalten Kinder in der Kinderonkologie der Uniklinik Köln. Aktuell sucht die Diagnose Leukämie e. V. ehrenamtliche Unterstützung für Typisierungsaktionen im Köln-Bonner-Raum.



Über RCI Banque Deutschland



RCI Banque Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. Unter dem Namen ihrer Geschäftsbereiche Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCI Banque Deutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Nissan und Infiniti. Darüber hinaus wird das Unternehmen den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Automobilhändler gerecht.



Seit 1947 ist RCI Banque Deutschland als eine der renommiertesten und erfahrensten Autobanken in Deutschland aktiv. In den 1970er Jahren führte das Institut die ersten Leasingangebote für Privatkunden erfolgreich in Deutschland ein und zählt zu den Wegbereitern von Niedrigzinsen und attraktiven Paketlösungen für den deutschen Markt. Zuletzt hat das Unternehmen innovative Konzepte für die kostengünstige Anmietung von Batterien bei Renault und Nissan Elektrofahrzeugen in Deutschland eingeführt und ist seit 2013 als "Renault Bank direkt" unter www.renault-bank-direkt.de auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Seit 2017 bietet der RCI Versicherungs-Service unter https://rci-versicherungs-service.de/ online Versicherungsprodukte an. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.



