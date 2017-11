Der britische Notenbankchef plant für die kommenden Jahre zwei weitere Zinserhöhungen. Im Kampf gegen den Inflationsanstieg hatte die Zentralbank Anfang November zum ersten Mal seit zehn Jahren die Zinsen erhöht.

Die Bank of England (BoE) peilt nach Worten von Notenbankchef Mark Carney zwei weitere Zinserhöhungen in den kommenden Jahren an. Dies sei wahrscheinlich, wenn die Wirtschaft sich erwartungsgemäß entwickle, sagte BoE-Gouverneur Mark Carney der Zeitung ...

