Halle (ots) - Das Wenige, das wir zweifelsfrei wissen, ist: Oury Jalloh ist tot und er verbrannte in der Polizeizelle. Zu allem anderen gibt es verschiedene Meinungen, Versionen und Erklärungen. Nichts davon ist so eindeutig, dass Jallohs Tod geklärt werden kann. Was bleibt, sind Zweifel an den Behörden und eine Blamage des Rechtsstaates in Sachsen-Anhalt. Zwei Prozesse haben keine Klärung gebracht - aber die richterliche Beschwerde, dass Polizisten die Aufklärung behinderten. Und die Staatsanwaltschaft Halle hat die Mordermittlungen beendet mit dem Eingeständnis, dass sie den Fall nicht klären kann. Das ist extrem unbefriedigend. Für eine Öffentlichkeit, die gerne sicher sein würde, dass in deutschen Zellen keine Menschen verbrannt werden.



