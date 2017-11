Regensburg (ots) - Egal, welche Bundesregierung sich bilden wird, der ländliche Raum wird ein zentrales Thema sein. Denn gerade in den ländlichen Regionen hat sich das Leben in den vergangenen Jahren rasend schnell verändert. Diese Dynamik wird dort aber nicht als Fortschritt, sondern oft als Bedrohung wahrgenommen. Die Behauptung, Politik gehe an der ländlichen Bevölkerung vorbei, ist falsch. Denn gerade auf dem Land sind die Menschen von den Auswirkungen politischer Entscheidungen extrem betroffen.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de