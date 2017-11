Deutsche Bank senkt RTL auf 'Hold' und Ziel auf 75 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat RTL von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 75 Euro gesenkt. Die europäischen TV-Konzerne litten unter sinkenden Werbeerlösen, schrieb Analystin Laurie Davison in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die betreffenden Aktien seien seit Jahresbeginn im Schnitt bereits um mehr als 20 Prozent gesunken und trotzdem immer noch überbewertet im Vergleich zu den US-Wettbewerberpapieren. Dies gelte umso mehr für die vergleichsweise gut gelaufene RTL-Aktie.

Oddo BHF hebt Pfeiffer Vacuum auf 'Buy' - Ziel 190 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Aktie des Vakuumpumpenspezialisten Pfeiffer Vacuum von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 135 auf 190 Euro angehoben. Die jüngste Informationsveranstaltung habe sein Vertrauen in die Nachhaltigkeit der aktuell starken Nachfrage sowie das Selbsthilfepotenzial bezüglich der Margensteigerung gestärkt, schrieb Analyst Veysel Taze in einer Studie vom Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an.

Kepler Cheuvreux senkt HHLA auf 'Reduce' - Ziel sinkt auf 24 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat HHLA nach der Kursrally der vergangenen Monate von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 24,90 auf 24,00 Euro gesenkt. Nach der zuletzt guten Nachrichtenlage könnte es 2018 wieder trüber für die Aktien des Hafenbetreibers aussehen, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer Studie vom Donnerstag. Er rechne nicht mit weiteren Marktanteilsgewinnen. Zudem seien die Aktien hoch bewertet.

Berenberg nimmt Wirecard mit 'Buy' wieder auf - Ziel 98 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Wirecard mit "Buy" und einem Kursziel von 98 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Zahlungsabwickler sei innovativ und dürfte die organische Wachstumsrate von mehr als 20 Prozent auch in den kommenden Jahren beibehalten, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer Studie vom Donnerstag.

Exane BNP hebt Ziel für Lanxess auf 66 Euro - 'Neutral'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen zum dritten Quartal von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis sei etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst James Knight in einer Studie vom Donnerstag. Das neue Kursziel sei teilweise auch der gestiegenen Branchenbewertung geschuldet.

Citigroup hebt Ziel für HeidelbergCement auf 102 Euro - 'Buy'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Zahlen zum dritten Quartal von 95 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Volumina des Zementherstellers hätten sich jüngst kräftig erholt, schrieb Analyst Ephrem Ravi in einer Studie vom Donnerstag. Daran anschließend dürften auch die Preise im kommenden Jahr wieder steigen.

NordLB hebt Ziel für Volkswagen Vorzüge auf 172 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Volkswagen nach Verkaufszahlen für Oktober von 160 auf 172 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Wolfsburger hätten operativ Gas gegeben, auch wenn die Probleme infolge des Diesel-Skandals immmer noch auf dem Autobauer lasteten, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Donnerstag. Aufgrund seiner starken Position in China sowie des kräftigen Wachstums in zahlreichen Regionen, dürfte VW auch 2017 weltweit der größte Automobil-Verkäufer bleiben.

Jefferies senkt Ziel für Bayer auf 135 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 137 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der weltweit größten Pharmakonzerne hätten sich im laufenden Jahr ordentlich entwickelt, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Mit einer errechneten Gesamtrendite von 29 Prozent liege das Bayer-Papier auf Platz zwei unter den 14 von ihm analysierten Pharmawerten.

DZ Bank senkt fairen Wert für Thyssenkrupp auf 27,40 Euro- Kaufen

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp vor Zahlen für das Geschäftsjahr 2016/17 von 30,50 auf 27,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Beim fairen Wert berücksichtige er nun die Kapitalerhöhung vom September, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Donnerstag. Mit Blick auf 2016/17 dürfte das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) die Erwartungen erfüllen. Allerdings rechnet der Experte nun mit einer langsameren Erholung des Marineschiff- und Anlagenbaus und senkte seine Gewinnschätzungen für 2017/18 etwas.

NordLB hebt Ziel für Allianz SE auf 190 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Allianz SE nach Zahlen zum dritten Quartal von 174 auf 190 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Versicherer habe schwächer als vor einem Jahr abgeschnitten, wobei die Schadensbelastung aus Naturkatastrophen wesentlich geringer als bei anderen Branchenunternehmen ausgefallen sei, schrieb Analyst Volker Sack in einer Studie vom Donnerstag. Er sieht die Allianz auf einem guten Weg, seine Schätzungen für 2017 und damit das obere Ende der eigenen Zielspanne zu erreichen. Dies preise die zuletzt gute Aktienkursentwicklung aber schon großteils ein.

