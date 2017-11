Forscher von der Queensland University of Technology, in Brisbane, Australien, haben genetisch veränderte Cavendish-Bananen entwickelt, die gegen die verheerende, über den Boden übertragene Panama-Krankheit resistent sind. Von 2012 bis 2015 wurden Feldtests von dem angesehenen Professor James Dale durchgeführt. Wissenschaftler von der Wageningen University & Research in...

Den vollständigen Artikel lesen ...