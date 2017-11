Während die neue Saison für Granatäpfel türkischen Ursprungs in Antalya beginnt, zeigen die Exportzahlen der Vorsaison, dass diese Früchte an 45 Länder im Wert von 15 Millionen USD exportiert wurden. Die Granatapfelexporte erfolgen in drei Größen: groß, mittel, klein. Das erste Importland, Weißrussland, bevorzugt große Früchte,...

