- Zum ersten Mal auf dem Markt: Ein vollständiger Blockchain-Developer-Stack zur Dezentralisierung von Apps der Zukunft



Metavine Labs, die das renommierte Produkt Metavine Genesis (h ttps://www.prnewswire.com/news-releases/metavine-announces-the-genesi s-platform-300290896.html) herausgebracht haben, stellten heute einen Prototyp für die Evolution der Blockchain und die Schaffung vollständig dezentralisierter Anwendungen mit dem Namen Crowd Machine (http://crowdmachine.com/) vor.



Crowd Machine bietet einen vollständigen Developer-Stack mit skalierbarer Berechnung, Dateispeicher, externen Daten, Monetarisierung und Zahlungen für die Erstellung dezentraler Anwendungen der Zukunft. Mit der Verfügbarkeit aller dieser Komponenten sind "dezentralisierte Apps für ein dynamisches Mainstream-Wachstum gerüstet", erklärt Fred Ehrsam, ehemaliger Mitgründer von Coinbase, in diesem Beitrag von Medium (https://medium .com/@FEhrsam/the-dapp-developer-stack-the-blockchain-industry-barome ter-8d55ec1c7d4) .



Die Lösung von Crowd Machine wird noch weiter verbessert durch die Tatsache, dass diese dezentralen Apps auf jeder Blockchain aufgebaut werden können. Dies wird unterstützt von einer Zero-Code-Umgebung, in der praktisch jeder eine App erstellen kann.



"Das Ökosystem der Produktions-Blockchain wächst nur langsam, weil herkömmliche Entwicklungsansätze es nicht ermöglichen, Anwendungen in einem Tempo zu entwickeln, das dem Marktbedarf entspricht", sagte Craig Sproule, CEO von Crowd Machine.



"Der Markt für sogenannte ICOs (Initial Coin Offerings) ist übersät mit White Papers, die vielversprechende Anwendungen in unrealistischen Zeitrahmen liefern. Crowd Machine liefert die Technologie, mit der diese Versprechen erfüllt werden können", fuhr Sproule fort.



Crowd Machine besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen:



- Der Crowd Computer - eine globale, dezentralisierte Engine zur Ausführung von Blockchain-Smart-Verträgen und dezentralen Apps. Ein Peer-to-Peer-Netzwerk von virtuellen Crowd-Maschinen (CVM, Crowd Virtual Machines), die auf Peer-Geräten ausgeführt werden, deren Eigentümer für die Nutzung ihrer überschüssigen Prozessorleistung entschädigt werden. Diese höchst leistungsfähige dezentrale Cloud wird von den ehemaligen Blockstream-Entwicklern Ben Gorlick und Johnny Dilley fertiggestellt, die dem Projekt beigetreten sind. - Mit Crowd App Studio können herkömmliche und Blockchain-Apps ohne Code 45-mal schneller und billiger erstellt werden. - Crowd Share ermöglicht es der Entwicklergemeinschaft, Quellcode in ihr Repository einzubringen. Jedes Mal, wenn Quellcode auf dem Crowd Computer konsumiert und ausgeführt wird, wird das Community-Mitglied, das den Code beigesteuert hat, entschädigt.



Crowd Machine ist die einzige Full-Stack-Technologie zur Erstellung und Ausführung dezentralisierter Apps, die in bestehende Smart Contracts integriert werden kann und die Funktionalität dieser Verträge erweitert. Diese Technologie funktioniert sowohl On-Chain als auch Off-Chain, so dass reale Enterprise-Class-Lösungen geliefert werden.



Die Technologie wurde von folgenden Fortune-500-Unternehmen getestet: General Electric, AON Hewitt, KONE, Anthem und Pacific Western Bank. Entwickler und Neulinge können Apps kostenlos erstellen, wodurch Codieren der Vergangenheit angehört und ein ernstzunehmender Konkurrent für das Erstellen von dezentralisierten Apps (Dapps) auf Solidity wird.



Ein Einführungsvideo finden Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=9sIauOm2N0k).



Informationen zu Metavine



Metavine liefert einen innovativen Ansatz für den Lebenszyklus von Anwendungen, der es Unternehmen ermöglicht, zum ersten Mal digitale Agilität in der Cloud zu erzielen. Metavine genießt das Vertrauen der größten Unternehmen der Welt. http://www.metavine.com



Informationen zu Crowd Machine



Crowd Machine revolutioniert die Blockchain und den dezentralisierten Anwendungssektor mit einem vollständigen Blockchain-Developer-Stack von Metavine Lab. Das Projekt, das im November 2017 gestartet wird, ist auf beträchtliches Wachstum ausgerichtet. http://www.crowdmachine.com



