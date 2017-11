BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Chef Christian Lindner hat sich nach der Vertagung der Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis auf diesen Freitagmittag optimistisch über einen Erfolg geäußert. "Wir sind heute ganz viele Schritte weitergekommen." Ein solches "historisches Projekt" dürfe nicht an ein paar fehlenden Stunden scheitern, sagte er am frühen Freitagmorgen nach etwa 15 Stunden langen Beratungen in Berlin. Die Unterhändler hätten in vielen Bereichen Gemeinsamkeiten festgestellt. Allerdings gebe es noch unterschiedliche Auffassungen besonders in der Migrations- und Finanzpolitik.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erklärte, man müsse jede Chance nützen, zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen. Das gebiete die Verantwortung für das Land. Der CDU-Vize sagte aber auch: "Es gab bei vielen Themen ein Verstehen, aber keine Kompromisse. Das ist das Traurige." CDU-Generalsekretär Peter Tauber erklärte, man glaube nach wie vor, dass es sich lohne, eine gute Lösung für das Land zu finden. Man werde am heutigen Freitag und an diesem Samstag weiterverhandeln./bk/rm/DP/zb

