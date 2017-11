Die amerikanische Einzelhandelskette Stage Stores Inc. (ISIN: US85254C3051, NYSE: SSI) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 5 US-Cents je Anteilsschein aus. Die Auszahlung erfolgt am 13. Dezember 2017 (Record date: 28. November 2017). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,20 US-Dollar ausbezahlt. Stage Stores mit Firmensitz in Houston, im US-Bundesstaat Texas, betreibt in 42 amerikanischen Bundesstaaten 853 Läden. Die Shops ...

