In Fabriken ist längst alles vernetzt, die Mitarbeiter flitzen mit Tablets durch die Werkshalle. Die Personalabteilung steht auf der Digitalagenda weit hinten. Dabei trägt er viel zum Unternehmenserfolg bei.

Die Digitalisierung der Unternehmen liegt in den Händen der Personalabteilung. Zumindest theoretisch. Sie müssen sich um digitale Talente bemühen und die analogen Kollegen in der Stammbereitschaft entsprechend weiterentwickeln. Sie sollen den Teamleitern zumindest beratend zur Seite stehen, wenn es um Mitarbeiter-Feedback und Entwicklung geht. Auch eine Studie der EBS Business School zusammen mit dem Digitalverband Bitkom zeigt: ohne HR sieht es schlicht aus mit der digitalen Zukunft von Unternehmen. Das gehe bei Recruiting los und höre bei der Flexibilisierung von Arbeitsstrukturen und der Weiterentwicklung der Unternehmenskultur noch lange nicht auf. Das Problem ist: Es wird täglich deutlicher, dass "der Mitarbeiter ist unsere wichtigste Ressource" mehr als eine Floskel ist. Nur die, die diese wichtigste Ressource suchen, finden und fördern sollen, die stehen in der Wertschätzungskette eher unten. Zumindest hat die Ausstattung der Personalabteilung mit digitalem Handwerkszeug eine eher untergeordnete Priorität. Das zeigt eine Umfrage der WirtschaftsWoche gemeinsam mit Cornerstone OnDemand, einem Anbieter von Talent Management Software unter deutschen Mittelständlern.

Bei 100 Personalern haben wir nachgefragt, wie digital ihre Arbeitsweise ist. Zusammengefasst lässt sich sagen: erst muss das operative Geschäft laufen, dann kommen alle anderen dran. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...