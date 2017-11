In Simbabwe hat das Militär den Despoten Robert Mugabe aus dem Amt geputscht. Nun steht das Land vor einer Zerreißprobe. Es kann zu alter Stärke zurückfinden - wenn es ein paar Bedingungen erfüllt.

Mitte dieser Woche hat das Militär in Simbabwe den greisen Präsidenten Robert Mugabe aus dem Amt geputscht. Offiziell geschah das, um die Stabilität des Landes wiederherzustellen. Doch es ist fraglich, ob eine neue Regierung aus Mitgliedern der politischen Elite hier wirklich helfen kann. Schließlich hat genau diese Elite seit den 1990er Jahren kein Interesse mehr an einer positiven Entwicklung des Landes - sondern arbeitet vor allem für sich selbst.

Dabei waren die Voraussetzungen nach der Unabhängigkeit im Jahr 1980 gut. Beim Übergang der Regierung von Ian Smith auf Robert Mugabe funktionierte sowohl die Verwaltung als auch das Bildungssystem. Mugabe begann sehr liberal, sorgte weiterhin für gute Bildungspolitik und zog Kapital aus dem Ausland an. Simbabwe war das Vorzeigeland Afrikas. Das änderte sich aber spätestens im Verlauf der 1990er Jahre. Mugabe und seine Gefolgsleute fingen an, das Land auszubeuten.

- Gerade die Landwirtschaft verfiel zusehends, neuesten Schätzungen zufolge ist Produktivität der Farmen in den vergangenen 15 Jahren auf ein Viertel gefallen. Die angekündigte und durchgesetzte Landreform bestand zuvorderst in der Enteignung und Ermordung weißer Farmer und der Weiterreichung des Landes an Mitglieder der Elite. Die aber hatten an der Landwirtschaft weder Interesse noch irgendwelche Kenntnisse davon.

- Die Gelpolitik Mugabes brachte vor etwa zehn Jahren die letzte Hyperinflation auf dem Globus (heute ist Venezuela einer solchen nahe) hervor. Sie führte zur Aufgabe des Simbabwe-Dollars und zur Einführung ...

