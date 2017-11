Auf den neuen, flexibel nutzbaren Anlagen können die Experten Leistungsprüfungen beispielsweise an raumlufttechnischen Zentralgeräten, Wärmepumpen oder Geräten für die Komfort-, Prozess und IT-Klimatechnik durchführen. Zudem können spezielle Prüfaufbauten für den Fahrzeugbau, Schienenfahrzeugbau oder für neue, innovative Kälteerzeugungssysteme realisiert sowie energetische Optimierungspotenziale identifiziert werden. Herausragendes Merkmal der Prüfstände sei ihre Flexibilität, erklärt Monika Steimle, Gruppenleiterin Testing beim TÜV Nord. "Durch den variablen Aufbau der Prüfstände können wir sie schnell anpassen und somit auf unterschiedlichste Anforderungen reagieren", so Steimle. "Im Prinzip bestehen die beiden Prüfstände aus je zwei frei nutzbaren Teilen, in denen die jeweiligen Prüfaufbauten und benötigte Anlagentechnik je nach Auftrag individuell angeordnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...