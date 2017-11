Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag:



Jeder kennt diese Nervensägen, die neben einem im Auto sitzen und alles besser wissen, ungefragte Ratschläge erteilen und denen man entweder zu langsam oder zu rasant fährt. Damit man nicht selber so ein nerviger Besserwisser wird, sind hier hilfreiche Tipps, um Zoff im Auto zu vermeiden. Dagmar Ponto berichtet:



Sprecherin:



"Ich fahr' immer hinten rum" - "Fahr endlich! Grüner wird's nicht." Ja, Autofahrten können für eine Beziehung eine echte Herausforderung sein, schreibt das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Aber es geht auch anders erklärt uns Kai Klindt, stellvertretender Chefredakteur:



O-Ton Kai Klindt: 18 Sekunden



"Beifahrer sollten grundsätzlich keine Plaudertaschen sein während der Fahrt oder endlose Diskussionen führen wollen. Es ist auch ungünstig, wenn der Beifahrer permanent den Fahrstil kritisiert, nörgelt oder mitbremst. Dann gibt es schnell Streit und Ärger, der den Fahrer vom Straßenverkehr ablenkt, und das ist einfach gefährlich."



Sprecherin:



Und mit diesen Grundregeln kann jeder Beifahrer punkten:



O-Ton Kai Klindt: 19 Sekunden



"Gute Beifahrer sollten den Autofahrer einfach nur fahren lassen, Vertrauen haben in seine Kompetenz und ihn nicht ablenken. Auf langen Strecken, monotonen Strecken, zum Beispiel auf der Autobahn, sollte der Beifahrer ein angenehmer Gesprächspartner sein und wenn nötig, das Lesen der Karten oder die Bedienung des Navis übernehmen."



Sprecherin:



Um Stress und Streit zu vermeiden, kann auch der Fahrer seinen Teil dazu beitragen, dass man entspannt und sicher ankommt:



O-Ton Kai Klindt: 21 Sekunden



"Ein souveräner und umsichtiger Fahrstil trägt sicher zur guten Stimmung im Auto bei. Und wenn der Fahrer merkt, dass der Beifahrer zum Beispiel ängstlich ist oder sich unwohl fühlt, sollte er sein Fahrverhalten korrigieren. Allerdings, das ist wichtig, sollte man nach der Fahrt miteinander darüber sprechen und Missverständnisse aus dem Weg räumen, damit die nächste Fahrt für beide angenehm wird."



Abmoderationsvorschlag:



Und es gar nicht erst zu einer gereizten Stimmung im Wagen kommt. So können wir mit ein bisschen Verständnis und Rücksicht ein positives Erlebnis aus einer Autofahrt machen, empfiehlt der "Senioren Ratgeber".



OTS: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52278 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52278.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de