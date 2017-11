Aufseher wollen bei einer Bankenkrise allen Gläubigern den Zugriff auf ihr Geld verweigern. Auf den Plan müssen Anleger reagieren.

Es war eine Randnotiz im Nachrichtenstrom der vergangenen Tage. Dabei wäre die Aussage jede Schlagzeile wert gewesen: Elke König, Chefin der europäischen Abwicklungsbehörde für Banken, will Behörden zur Verhinderung eines Ansturms auf Banken im Krisenfall nicht nur Guthaben einfrieren lassen - sondern möglichst alle Verbindlichkeiten eines Instituts. Damit wären neben Giro-, Tagesgeld und Sparkonten beispielsweise auch Anleihen dem Zugriff der Gläubiger entzogen. Und dann könnten, so Königs Kalkül, die Behörden eine Bank in Not wesentlich leichter retten oder abwickeln.

Frau König steht mit dieser Forderung keineswegs allein. Auch Sabine Lautenschläger, stellvertretende Chefin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...