Rückschritt durch Fortschritt? Innovation fördert Ungleichheit. Dabei haben alle Bürgerinnen und Bürger die Chance verdient, Erfinder zu werden.

Wer mit offenen Augen durch San Francisco spaziert, braucht wenige Minuten, um festzustellen: Hier stimmt etwas nicht. Die einst so entspannte Stadt mit Flower-Power-Flair hat sich verhärtet. Geschäftsleute und Hipster hetzen durch die Straßen, den Kaffeebecher in der Hand, während Obdachlose mitten auf dem Gehweg ihr Nachtlager aufgeschlagen haben. Es ist der Parcours einer Achterbahn durch die digitale Globalisierung, den man in dieser Stadt innerhalb weniger Hundert Meter ablaufen kann. In Berlin, München und anderen Städten lassen sich die Anfänge dieses Schleudergangs des beschleunigten Fortschritts ebenfalls beobachten.

Je innovativer eine Stadt, desto größer die soziale Ungleichheit, so das Ergebnis einer neuen Studie, die erklären kann, was da passiert. Ein nordamerikanisches Forscherteam hat anhand von zwei Millionen Patenten aus den vergangenen ...

