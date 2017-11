IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery führt Testflüge in den Gemeinden Moose Factory und Moosonee (Ontario) im Norden Kanadas durch

Drone Delivery führt Testflüge in den Gemeinden Moose Factory und Moosonee (Ontario) im Norden Kanadas durch

Toronto, ON, 16. November 2017, Drone Delivery Canada (DDC oder das Unternehmen) (CSE:FLT OTC:TAKOF), freut sich, bekannt zu geben, dass Transport Canada dem Unternehmen die Erlaubnis zur Erprobung seiner drohnengestützten Transporttechnologie in den nördlichen Regionen Kanadas erteilt hat. DDC hat sein Drohnenliefersystem in den Gemeinden Moose Factory und Moosonee getestet, wo es eine Reihe erfolgreicher Flüge über Distanzen von bis zu 2,12 Kilometer unternommen hat. Der Sichtkontakt wurde dabei aufrechterhalten. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41468/DDC - Moosecree PR - TDB Edits - November 13 2017_DEPRcom.001.jpeg

Der Flugbetrieb der Drohnen von DDC erfolgte im Luftraum der Klasse E, in dem tagtäglich Hunderte von Flügen mit Hubschraubern und Luftfahrzeugen stattfinden. Die völlig autonom fliegenden DDC-Drohnen integrierten sich nahtlos in den verkehrsreichen Luftraum.

Das OCC (Operations Control Center) von DDC koordinierte diese Testflüge mit NAV Canada und der Timmins FSS (Flight Service Station) nach den Sichtflugregeln (VFR). Es wurden mehrere Flüge unternommen, die alle eine Erfolgsrate von 100 % erreichten, obwohl sie unter den extremsten Wetterbedingungen in Kanada - Starkwind, Schneefall und kalte Temperaturen - erfolgten.

Wir sind sehr zufrieden mit unseren Testflügen in den Gemeinden Moose Factory und Moosonee, sagte Tony Di Benedetto, CEO von Drone Delivery Canada. Ich möchte mich bei allen Beteiligten - den Gemeinden, den Behörden, dem örtlichen Luftfahrtkreis und dem technischen Team von DDC - dafür bedanken, dass sie diese koordinierten Bemühungen möglich gemacht haben, die ein für alle Beteiligten sehr positives Ergebnis erzielt haben. Unsere Technologie hat sich bei diesen ersten Testflügen als eine tragbare Infrastrukturlösung für den Norden Kanadas erwiesen, um den Zugang zu verbessern und die Logistikkosten zu verringern, fügte Di Benedetto an.

DDC wird seine Arbeit unter Anleitung von Transport Canada fortsetzen, um die Tests und die Erschließung des kanadischen Landes einschließlich der Gemeinden Moose Factory und Moosonee voranzubringen.

Unsere Fortschritte in den Gemeinden Moose Factory und Moosonee können Sie in unserem Video unter www.dronedeliverycanada.com/moosecree verfolgen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.dronedeliverycanada.com.

Über Drone Delivery Canada

Drone Delivery Canada ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen als Software as a Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol FLT, an der OTC QB in den USA unter dem Kürzel TAKOF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol A2AMGZ gehandelt werden.

