Die Curtiss-Wright Corporation (ISIN: US2315611010, NYSE: CW) wird ihren Aktionären eine Dividende von 0,15 US-Dollar je Aktie ausschütten. Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Gesamtausschüttung 0,60 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 119,11 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei 0,50 Prozent (Stand: 16. November 2017). Die nächste Auszahlung erfolgt am 8. Dezember 2017 (Record day: 29. November 2017). Curtiss-Wright, mit Firmensitz in Roseland, New Jersey, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...