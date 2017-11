FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RP0 XFRA US74972G1031 RPX CORP. DL -,0001 0.043 EUR

CXWK XFRA DE0008471095 GOTHAER EURO-RENT 0.789 EUR

FH9A XFRA DE0008470337 INVESCO EUR.CORE AKTIENFD 2.840 EUR

S9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW 0.100 EUR

TR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.230 EUR

SYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.064 EUR

SOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.493 EUR

LA2 XFRA US8335511049 SNYDERS-LANCE INC. 0.136 EUR

SG6 XFRA US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01 0.383 EUR

RYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.391 EUR

PTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01 0.128 EUR

MR4 XFRA US5895841014 MERIDIAN BIO 0.106 EUR

H6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.234 EUR

DL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.255 EUR

COZ XFRA US1924461023 COGNIZANT TECH. SOL.A 0.128 EUR

HCH XFRA US1462291097 CARTER'S INC. DL-,01 0.315 EUR

ABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.323 EUR

3TK XFRA MHY8565N1022 TEEKAY TANKERS DL -,01 0.026 EUR

FHR XFRA US34552U1043 FORESIGHT ENERGY LP UTS 0.051 EUR

FZ1E XFRA DE000A1JSWP1 FRANKF.AKTIENFO.F.STIFT.A 1.930 EUR

TX9 XFRA AU000XINEOA7 TRONOX LTD A 0.038 EUR

PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.021 EUR

12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.283 EUR

BU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.391 EUR

4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.094 EUR

2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.026 EUR

8SY XFRA KYG8190E1052 SITOY GROUP HLDGS HD-,10 0.007 EUR

CWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.056 EUR

M3AJ XFRA DE0005321087 MONEGA ERTRAG 0.890 EUR

FH9K XFRA DE0008023565 FDS F. STIFT. INVESCO 1.150 EUR

1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 0.128 EUR

F8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01 0.425 EUR

SJ2A XFRA US2423702032 DEAN FOODS DL-,01 0.077 EUR

SHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS 0.383 EUR

TM9 XFRA US8960475031 TRIBUNE MEDIA CO.A DL-001 0.213 EUR