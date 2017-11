FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

VTQ XFRA US9252971034 VERSAR INC. DL-,01

4CD XFRA ES0119256115 CODERE SA EO 4,30

4DT XFRA KYG8706E1026 TC ORIENT LIGHT.H. HD-,10

QB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG

NV9 XFRA AU000000NRT0 NOVOGEN LTD

AZG5 XFRA US20009T5011 COMBIMATRIX (DEL.) DL-001