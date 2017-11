DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Entgegen der ursprünglichen Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel sind Union, Grüne und FDP trotz einer 18-stündigen Marathonsitzung mit ihren Sondierungsgesprächen am frühen Freitagmorgen nicht fertig geworden. Bei nahezu allen großen Themen wie Flucht und Migration, Finanzen und Klima gab es keine oder nur sehr wenige Annäherungen, erklärten Teilnehmer. Die Verhandlungen sollten um 11 Uhr in der CDU-Zentrale mit einem Treffen der Parteivorsitzenden und um 12 Uhr in großer Runde fortgesetzt werden. Die CDU sagte eine für Freitag und Sonnabend angesetzte Vorstandsklausur ab. Stattdessen sollten die Sondierungsgespräche fortgesetzt werden. Auf die Frage, ob dies das ganze Wochenende dauern könne, sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder: "Davon gehen wir mal aus". Merkel hatte vor wenigen Tagen erklärt, man wolle am 16. November "mit allem" fertig sein und entscheiden, ob Koalitionsgespräche möglich seien. Von einer Entscheidung waren CDU, CSU, FDP und Grüne am Freitagmorgen aber noch weit entfernt. Nach Angaben von Teilnehmern hatte es beim Thema Flüchtlinge zwischen CSU und Grünen besonders gekracht. Die Christsozialen lehnen einen Familiennachzug ab und erklärten diese Haltung für nicht verhandelbar. Dies wiederum brachte die Grünen auf die Palme. Entgegen anderslautender Meldungen gab es beim Solidaritätszuschlag offenbar ebenfalls keine Lösung.

TAGESTHEMA II

Die von US-Präsident Donald Trump angestrebte große Steuerreform hat eine erste Hürde genommen. Das Repräsentantenhaus verabschiedete den Gesetzentwurf am Donnerstag in Washington mit 227 zu 205 Stimmen. Alle Demokraten sowie 13 Republikaner stimmten gegen das Projekt ihres Präsidenten. Nun geht der Entwurf an den Senat, wo eine Mehrheit ungewiss ist. Nachdem sich Trump an der Ablösung des Gesundheitssystems seines Vorgängers Barack Obama und anderen Vorhaben bislang die Zähne ausgebissen hat, will er unbedingt und möglichst rasch einen großen innenpolitischen Erfolg vorweisen können. Nach dem Thanksgiving-Fest in der kommenden Woche will der Senat über die Steuerreform abstimmen: Dort haben Trumps Republikaner zwar eine knappe Mehrheit von 52 zu 48 Senatoren - bei der von Trump angestrebten Gesundheitsreform war es ihnen trotz massiven Drucks aber nicht gelungen, die Reihen zu schließen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:00 DE/WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, ao HV, Berlin

Im Laufe des Tages:

DE/Volkswagen AG (VW), Aufsichtsrat entscheidet über Investitionen, Wolfsburg

DE/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, AR-Sitzung, anschließend PK, Berlin

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: +4,4% gg Vm zuvor: -4,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,9% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.582,70 -0,09 Nikkei-225 22.396,80 0,20 Schanghai-Composite 3.373,94 -0,74 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.047,22 +0,55 DAX-Future 13.084,50 +0,60 XDAX 13.088,67 +0,90 MDAX 26.463,29 +1,15 TecDAX 2.506,22 +1,96 EuroStoxx50 3.564,80 +0,50 Stoxx50 3.141,58 +0,50 Dow-Jones 23.458,36 +0,80 S&P-500-Index 2.585,64 +0,81 Nasdaq-Comp. 6.793,29 +1,29 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,60 -20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem positiven Start an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Der DAX-Futures deutet auf einen rund 40 Punkte höheren Start über 13.080 Punkten hin. Der Startschuss dazu kam aus den USA, wo alle Zeichen auf eine Umsetzung der Steuerreform hindeuten. Die sehr bullishen Vorlagen vom Vorabend haben sich nur etwas eingetrübt, nachdem Japan vom deutlichen Plus zwischenzeitlich ins Minus gerutscht ist und schließlich mit einem kleinen Aufschlag von 0,2 Prozent schloss. Vor allem die Währungsseite belastet erneut durch eine Dollar-Schwäche. Der Euro könnte erneut zum Übeltäter werden und steigt am Morgen wieder über 1,18 Dollar.

Rückblick: Nach dem Kursrutsch am Vortag haben sich Europas Börsen am Donnerstag erholt. Haupttreiber war der Rückgang des Euro auf 1,1775 Dollar nach Ständen von über 1,1850 Dollar am Vortag. Mit Verlusten von 0,4 Prozent war der Ölsektor Hauptverlierer an den europäischen Börsen. Belastend wirkte die Ankündigung von Norges Bank Investment Management, die den weltgrößten Sovereign Wealth Fund (SWF) betreibt, sich aus Öl- und Gasaktien zurückziehen. Royal Dutch Shell verloren 2,5 Prozent, Statoil 0,6 Prozent und BP 0,7 Prozent. Um 1,8 Prozent abwärts ging es mit den Aktien des Kantinenbetreibers Sodexo, obwohl die Ganzjahreszahlen im erwarteten Rahmen lagen. Allerdings nannte Berenberg den Gewinnausblick "enttäuschend". Sodexo gehe von einer im Vorjahresvergleich unveränderten EBIT-Marge von 6,5 Prozent aus. Eine neuerliche Gewinnwarnung drückte Zumtobel in Wien um 20,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Deutsche Börse zogen nach der Ernennung von Theodor Weimer zum neuen Chef des Börsenbetreibers um 1 Prozent an. Weimer ist aus Investorensicht eine gute Wahl. Der ehemalige Goldman-Banker ist zwar kein Börsenspezialist, verfügt aber über jahrelange Erfahrung in der Finanzbranche mit den entsprechenden Kontakten. RWE (-2 Prozent) litten unter den laufenden Koalitionsverhandlungen und der Debatte um die Stilllegung der Kohlekraftwerke. Deutsche Bank (+2 Prozent) profitierten erneut vom Einstieg des Finanzinvestors Cerberus. Da Cerberus auch an der Commerzbank beteiligt ist, wurde auf einen Zusammenschluss beider Häuser spekuliert. Commerzbank zogen daher um 1,6 Prozent an. Im SDAX sackten Hamburger Hafen um 12,5 Prozent ab auf 24,06 Euro. Kepler Cheuvreux hat die Aktie auf "Reduce" nach "Hold" gesenkt. Mit einem Kurseinbruch von 8,1 Prozent schlossen sich Hapag-Lloyd dem Minus bei Hamburger Hafen (HHLA) an. Händler verwiesen darauf, dass HSBC das Kursziel für Hapag-Lloyd leicht gesenkt und eine "Reduce"-Empfehlung bestätigt habe. Bei Hapag-Lloyd dürften nach der Rally vom Vortag auch Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Gesamtmarkt lief mit der Wall Street nachbörslich noch etwas nach oben. Bei Einzelwerten habe es aber keine auffallenden Bewegungen gegeben, wie eine Händlerin von Lang & Schwarz sagte.

USA / WALL STREET

Fester - Nach der jüngsten Schwächephase lockten die gesunkenen Kurse zum Einstieg. Impulse lieferten starke Quartalszahlen von Cisco und Wal-Mart sowie Fortschritte bei der Steuerreform. Der technologielastige Nasdaq-Composite wurde - nicht zuletzt von Cisco - auf ein neues Rekordhoch getrieben. Zudem hat die von den Anlegern ersehnte Steuerreform mit der Zustimmung des Repräsentantenhauses eine erste Hürde genommen. Wal-Mart überraschte positiv mit Zahlen, die Aktie gewann 10,9 Prozent. Best Buy enttäuschte dagegen, der Kurs verlor 3,6 Prozent. Cisco gewannen nach starken Zahlen 5,2 Prozent. Viacom gaben nach schwachen Prognosen 3,7 Prozent ab. Netapp liefen mit Top-Zahlen knapp 16 Prozent nach oben. Time Inc sprangen mit Übernahmefantasie um 28 Prozent nach oben. Die Aktie des Interessenten Meredith Corp rückte um 10,5 Prozent vor. Mit der Erholung der Aktienkurse waren Anleihen nicht mehr gefragt. Sinkende Notierungen trieben die Rendite zehnjähriger Titel um 4 Basispunkte auf 2,37 Prozent nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1810 +0,3% 1,1771 1,1772 EUR/JPY 132,95 -0,1% 133,14 132,81 EUR/CHF 1,1719 +0,1% 1,1702 1,1682 GBP/EUR 1,1206 -0,0% 1,1208 1,1216 USD/JPY 112,59 -0,5% 113,11 112,83 GBP/USD 1,3234 +0,3% 1,3193 1,3202

Der Dollar kam in der Nacht auf breiter Front deutlich unter Druck. Hier würden die Investoren nun die Chancen abwägen, ob es US-Präsident gelingt die Steuerreform, nachdem die erste Hürde mit dem Repräsentantenhaus in der Nacht genommen wurde, auch durch den Senat zu bekommen, heißt es. Dort haben die Republikaner zwar eine knappe Mehrheit, doch bei der von Trump angestrebten Gesundheitsreform war es ihnen trotz massiven Drucks nicht gelungen, geschlossen abzustimmen. Der Euro steigt im Gegenzug wieder über die Marke von 1,18 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,31 55,14 +0,3% 0,17 -3,1% Brent/ICE 61,22 61,36 -0,2% -0,14 +4,4%

Der Ölpreis konnte zwischenzeitliche Gewinne nicht halten und gab leicht nach. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI fiel um 0,3 Prozent auf 55,13 Dollar. Eine zwischenzeitliche Erholung am Donnerstag hatte keinen Bestand. Seit einigen Tagen läuft der Preis abwärts. Am Dienstag hatte zunächst die Internationale Energieagentur die Akteure am Ölmarkt mit gesenkten Bedarfsprognosen verunsichert. Überdies meldeten der US-Branchenverband API am Dienstag und das US-Energieministerium am Mittwoch einen Anstieg der US-Ölvorräte. Diese Nachrichten würden für Gewinnmitnahmen genutzt, sagte ein Marktteilnehmer.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,38 1.279,30 +0,2% +3,08 +11,4% Silber (Spot) 17,09 17,07 +0,1% +0,02 +7,3% Platin (Spot) 935,85 933,00 +0,3% +2,85 +3,6% Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,3% +0,01 +21,1%

Beim Gold war Stagnation angesagt. Der Preis für die Feinunze verharrte bei knapp 1.279 Dollar. Seit Wochen bewegt sich das Edelmetall in einer winzigen Handelsspanne.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KLIMA-ABKOMMEN

Die US-Delegationsleiterin Judith Garber hat vor dem Plenum der UN-Klimakonferenz in Bonn den Ausstieg ihres Landes aus dem Pariser Klimaabkommen bekräftigt und zugleich das Engagement der USA bei der Förderung erneuerbarer Energien hervorgehoben. Die USA wollten "frühestmöglich" aussteigen.

US-NOTENBANK

Robert Kaplan von der Federal Reserve Bank von Dallas erwägt, eine Anhebung der kurzfristigen Zinssätze bei der kommenden US-Zentralbanksitzung zu unterstützen. Die US-Wirtschaft weise eine Vollbeschäftigung auf oder sei nahe daran, während die Inflation zwar noch unter dem Fed-Ziel von 2 Prozent liege, aber dieses Ziel mittelfristig erreichen könnte. Kaplan ist im laufenden Jahr stimmberechtigtes Mitglied des Offenmarktauschusses.

US-BANKENAUFSICHT

Die Trump-Regierung hat eine wichtige Position im Bereich der Finanzaufsicht besetzen können. Der US-Senat bestätigte Joseph Otting als Leiter des Office of the Comptroller of the Currency (OCC). 54 Senatoren stimmten für ihn, 43 gegen ihn.

GRAND CITY PROPERTIES

Das Immobilienunternehmen ist in den ersten neun Monaten des Jahres kräftig gewachsen. Die Mieteinnahmen stiegen um 14 Prozent auf 366 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte auf 183 Millionen von 165 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die in der Immobilienbranche übliche operative Kennziffer FFO 1 kam 11 Prozent auf 130 Millionen Euro voran, wie das Luxemburger Unternehmen mitteilte.

LUFTHANSA/ALITALIA

Vertreter der insolventen Fluggesellschaft Alitalia haben sich mit einer Delegation der Deutschen Lufthansa getroffen. Das Treffen habe im Zuge einer Reihe von Gesprächen mit allen Interessenten am Geschäft von Alitalia stattgefunden, teilte das italienische Unternehmen mit. Kürzliche Medienberichte, die Einzelheiten eines Deals mit der Lufthansa kolportiert hatten, seien "gegenstandslos", erklärte die Alitalia SpA, ohne näher darauf einzugehen.

ROCHE

Der Pharmakonzen verstärkt sich mit einem Zukauf im Bereich Analysen. Die Schweizer erwerben nach eigenen Angaben alle Anteile der US-Gesellschaft Viewics Inc. Die Transaktion soll vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen schon in wenigen Tagen abgeschlossen werden. Finanzielle Details wurden nicht mitgeteilt.

SIEMENS

Die IG Metall hat einen "harten Widerstand" gegen die von Siemens angekündigten Stellenstreichungen und Standortschließungen angekündigt. "Wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen", erklärte Olivier Höbel von der Gewerkschaft am Donnerstag. Erst in der vergangenen Woche habe der Konzern Rekordgewinne verkündet. Die seit zehn Jahren geltende Vereinbarung zur Standort- und Beschäftigungssicherung, die Kündigungen und Standortschließungen ausschließt, werde von Siemens "mit Füßen getreten".

UNICREDIT

Die Hypovereinsbank hat kurz nach Bekanntwerden des Abgangs von CEO Theodor Weimer zur Deutschen Börse einen Nachfolger präsentiert. Michael Diederich werde den Posten ab dem 1. Januar 2018 übernehmen, teilte der Mutterkonzern Unicredit mit. Diederich leitet bisher Unicredits Corporate- und Investmentbank in Deutschland. Diese Funktion wird er auch weiterhin wahrnehmen, bis ein Nachfolger gefunden ist.

VIVENDI

hat im dritten Quartal zwar unter dem Strich einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Beim Umsatz und operativen Ergebnis profitierte das französische Unternehmen jedoch von der Erstkonsolidierung der Werbe-Holding Havas profitiert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Vivendi SA.

COMCAST

Der Kabelnetzbetreiber Comcast ist offenbar auf den Medienkonzern 21st Century Fox zugegangen, um Kaufinteresse an größeren Teilen des Unternehmens zu signalisieren. Der US-Konzern wolle ähnliche Unternehmensteile kaufen, wie sie sich auch der Unterhaltungskonzern Disney schon angesehen hatte, berichten mehrere Informanten. Disney hatte sich - allerdings erfolglos - um die Filmstudios Twentieth Century Fox bemüht, um Teile des US-Kabelnetzes und das internationale Geschäft. Der Nachrichtensender Fox und die Sportkanäle sollten aber ausgespart bleiben.

