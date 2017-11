Der Dax dürfte am Freitag seine Erholung vom Donnerstag fortsetzen. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Wochenschluss bei 13.066 Punkten und damit 0,14 Prozent im Plus. Am Donnerstag hatte der Dax zum ersten Mal seit gut einer Woche zugelegt und hatte 0,5 Prozent höher bei 13.047 Punkten geschlossen.

Den vollständigen Artikel lesen ...