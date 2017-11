DAX - Noch ist die Erholung intakt (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /abwärts Rückblick: Nach den starken Verlusten der letzten Tage startete beim DAX am Mittwoch eine Erholungsrally. Ausgangspunkt war ein kurzfristiger Doppelboden knapp über der anvisierten ersten Zielmarke des Einbruchs bei 12.843 Punkten. Seither zog der Index in einer dynamischen Kaufwelle über die Hürden bei 12.923 und 12.970 Punkten an und durchbrach im gestrigen Handel nachbörslich eine steile kurzfristige Abwärtstrendlinie. Allerdings stoppte die Erholung an der Hürde bei 13.095 Punkten und der Index setzte von dort aus zurück. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.15 Uhr): Die leicht bullischen Vorgaben, die der nachbörsliche Anstieg...

