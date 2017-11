Tagesgewinner war am Donnerstag ADVA Optical Networking mit 12,58% auf 5,35 (87% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,67%) vor GFT Technologies mit 10,13% auf 12,23 (157% Vol.; 1W 1,92%) und NetEase mit 7,86% auf 326,24 (330% Vol.; 1W 4,28%). Die Tagesverlierer: Zumtobel mit -20,87% auf 10,92 (847% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -23,13%), Lenzing mit -4,17% auf 98,71 (232% Vol.; 1W -12,68%), YY Inc. mit -3,92% auf 107,02 (566% Vol.; 1W 18,06%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (40989,31 Mio.), Glencore (26554,35) und Apple (7601,63). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Zumtobel (847%), YY Inc. (566%) und NetEase (330%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist AMS mit 42,49%,...

