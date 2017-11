Vorverkaufsdynamik für Quantstamp bestätigt Nachfrage nach dringend notwendiger Ethereum-Sicherheitsplattform; Termin für den Crowdsale ist Freitag, der 17. November

Quantstamp gab heute bekannt, dass der mit ursprünglich 11 Millionen US-Dollar anvisierte Token-Vorverkauf um 9,5 Millionen US-Dollar überzeichnet ist, was die beschaffte Kapitalsumme auf 20,5 Millionen US-Dollar befördert. Die verbleibenden 9,5 Millionen US-Dollar werden über einen Crowdsale an die 40.000 Interessenten der öffentlichen Warteliste am Freitag um 14:00 Uhr UTC verkauft.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171116006618/de/

Blockchain is secure. Smart contracts aren't. Quantstamp is launching its token sale Friday, Nov. 17th to bring to market an automated security solution for Ethereum smart contracts.