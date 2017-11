Demnächst fliegt das Unternehmen sogar aus dem DAX. Mit relativ geringen Rückgängen in der Gewinnquailität wurde PROSIEBEN dennoch rund halbiert. Darin steckt eine neue Herausforderung: Spätesten bei 5,5 Mrd. € Marktwert (aktuell 5,8 Mrd. €) wird PROSIEBEN zum dritten Mal in den vergangenen Jahren zu einem besonderen Spielpapier. Erstmals im Zuge der Kirch-Pleite, im zweiten Fall im Zuge der Finanzkrise und nun im Zuge einer Strukturschwäche in der TV-Werbung. Ob CEO Thomas Ebeling dies überlebt, stellen wir in Frage, denn: PROSIEBENSAT.1 ist der einzige Zugang zum deutschen Markt für das Privatfernsehen. RTL ist in Bertelsmann-Besitz. Der öffentliche Rundfunk fällt aus. Welcher Investor wird sich diese Gelegenheit entgehen lassen, mit einem Mini-Betrag von höchstens 1,3 Mrd. € für den Einstieg über ein Schachtel den Zugang zu gut einemViertel der deutschen TV-Zuschauer zu kaufen?



