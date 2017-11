FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,08 Prozent auf 162,73 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,37 Prozent.

Marktbeobachter rechnen mit einem vergleichsweise ruhigen Wochenausklang am deutschen Rentenmarkt. Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten.

Im Fokus stehen die Sondierungen für eine Regierungsbildung in Deutschland. In der vergangenen Nacht hatten Unterhändler der Union, FDP und Grünen ihre Beratungen über einen Einstieg in Koalitionsverhandlungen für ein Jamaika-Bündnis auf Freitagmittag vertagt. "In Deutschland bestehen Hoffnungen fort, dass die Jamaika-Parteien sich noch einigen", kommentierten Anleihe-Experten der Commerzbank./jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0060 2017-11-17/08:29