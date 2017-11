St. Gallen - Die Raiffeisen-Gruppe und der Bankensoftwareanbieter Avaloq beenden per Anfang 2019 ihr Joint Venture Arizon. Die bisherige Zusammenarbeit werde in ein reines Kunden-Lieferanten-Verhältnis übergeführt, heisst es am Freitag in einer Mitteilung von Raiffeisen. Avaloq wird die 51-Prozent-Beteiligung, die Raiffeisen am Gemeinschaftsunternehmen Arizon hielt, übernehmen. Zudem verkauft Raiffeisen ihre 10%-Beteiligung an der Avaloq Gruppe.

Über die Höhe des Transaktionspreises macht Raiffeisen keine Angaben gemacht. Die Bankengruppe spricht aber von einer Stärkung ihrer Eigenmittelbasis. Der Entscheid zum Verkauf der Beteiligungen sei ein Bekenntnis zur Etablierung eines reinen Kunden-Lieferanten-Verhältnisses mit Fokus auf die operative Kooperation und nicht auf finanzielle Beteiligungen, heisst es in der Medienmitteilung von Raiffeisen weiter.

Das Joint Venture Arizon wurde Ende 2014 mit dem Ziel gegründet, eine Bankenplattform zu entwickeln und zu betreiben sowie Abwicklungsservices für die Raiffeisen Gruppe zu erbringen. Weil die neue Plattform nun vor ihrer Einführung stehe, gebe es keine strategische Notwendigkeit mehr für finanzielle Beteiligungen am Gemeinschaftsunternehmen, schreibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...