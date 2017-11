Auf einer teilautomatisierten nach IATF 16949 zertifizierten Fertigungslinie sollen künftig Lithium-Ionen-Batteriesysteme für Hybrid- und E-Busse entstehen. Das Unternehmen mit Stammsitz in Darmstadt hatte zuvor rund 10 Millionen Euro in das 3.500 m² große Fabrikareal investiert. Zunächst wird hier in Serie produziert, doch Sven Schulz, Vorsitzender der Akasol-Geschäftsführung rechnet angesichts der steigenden Nachfrage nach elektromobilen Nahverkehr-Anwendungen damit, zeitnah ein Ramp-up durchführen zu können.

