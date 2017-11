Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

Der Kabelnetzbetreiber Comcast ist offenbar auf den Medienkonzern 21st Century Fox zugegangen, um Kaufinteresse an größeren Teilen des Unternehmens zu signalisieren. Der US-Konzern wolle ähnliche Unternehmensteile kaufen, wie sie sich auch der Unterhaltungskonzern Disney schon angesehen hatte, berichten mehrere Informanten. Disney hatte sich - allerdings erfolglos - um die Filmstudios Twentieth Century Fox bemüht, um Teile des US-Kabelnetzes und das internationale Geschäft. Der Nachrichtensender Fox und die Sportkanäle sollten aber ausgespart bleiben. Comcast ist laut einem der Informanten besonders an den internationalen Aktivitäten des Medienunternehmens von Rupert Murdoch interessiert. Zudem stehe der Telekomkonzern Verizon Communications ebenfalls in den Startlöchern, für Teile von 21st Century Fox zu bieten, sei mit seinen Überlegungen aber noch in einem frühen Stadium, hieß es von einer Quelle.

Die von US-Präsident Donald Trump angestrebte große Steuerreform hat eine erste Hürde genommen. Das Repräsentantenhaus verabschiedete den Gesetzentwurf mit 227 zu 205 Stimmen. Alle Demokraten sowie 13 Republikaner stimmten gegen das Projekt ihres Präsidenten. Nun geht der Entwurf an den Senat, wo eine Mehrheit ungewiss ist. Nach dem Thanksgiving-Fest in der kommenden Woche will der Senat über die Steuerreform abstimmen: Dort haben Trumps Republikaner zwar eine knappe Mehrheit von 52 zu 48 Senatoren - bei der von Trump angestrebten Gesundheitsreform war es ihnen trotz massiven Drucks aber nicht gelungen, die Reihen zu schließen. Republikaner Ron Johnson hatte bereits am Mittwoch angekündigt, nicht für die Steuerreform zu stimmen. Insgesamt müssen nur drei Republikaner dagegen sein, um Trump eine Niederlage zu bescheren.

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: +4,4% gg Vm zuvor: -4,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,9% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.582,70 -0,09% Nikkei-225 22.396,80 +0,20% Hang-Seng-Index 29.241,67 +0,77% Kospi 2.533,99 -0,03% Shanghai-Composite 3.380,53 -0,55% S&P/ASX 200 5.963,70 +0,34%

Etwas fester - Nach guten Vorgaben von der Wall Street ging es überwiegend nach oben mit den Kursen. Händler sprachen von einer Fortsetzung der Gegenbewegung nach zuletzt vielfach dominierenden Gewinnmitnahmen an den Börsen. Allerdings kamen die meisten Indizes von ihren Tageshochs im Verlauf wieder deutlicher zurück, vor allem der Nikkei-Index - parallel zum deutlicher nachgebenden Dollar. In Hongkong setzte sich die Rekordjagd des Indexschwergewichts Tencent fort mit einem Plus von 2,9 Prozent, zuletzt befeuert von besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. In Sydney gewannen Fortescue 1,5 Prozent, weil sich am chinesischen Terminmarkt die Eisenerzpreise weiter erholten. In Indien steigen die Kurse und auch die Rupie zieht an, weil das Land erstmals seit 14 Jahren wieder von einer Ratingagentur eine bessere Note erhalten hat. Mit Verweis auf die wirtschaftlichen und politischen Reformmaßnahmen der Regierung hat Moody's das Rating von Baa3 auf Baa2 erhöht.

Kolportiertes Kaufinteresse von Comcast trieb den Kurs von 21st Century Fox um 9,8 Prozent nach oben (siehe Tagesthema). Gap schnellten um 8,1 Prozent nach oben. Die Bekleidungskette hatte über den Erwartungen liegende Geschäftszahlen mitgeteilt und vor der wichtigen Weihnachtssaison den Ausblick erhöht. Für Applied Materials ging es nach einem Plus von 3,7 Prozent im regulären Handel um weitere 1,8 Prozent nach oben (siehe unten). Auch beim Einzelhändler Ross Store wurden Börsianer positiv überrascht. Die Aktie verteuerte sich um 8,1 Prozent. Für Williams Sonoma ging es dagegen um 8,5 Prozent nach unten. Der Einzelhändler verfehlte beim Gewinn die Erwartungen knapp und kündigte zugleich an, für eine nicht genannte Summe Outward Inc. zu kaufen, ein Unternehmen, das auf 3D- und Erweiterte-Realität-Technologie für die Planung von Innenausstattungen spezialisiert ist.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.458,36 0,80 187,08 18,70 S&P-500 2.585,64 0,82 21,02 15,49 Nasdaq-Comp. 6.793,29 1,30 87,08 26,20 Nasdaq-100 6.339,14 1,29 80,78 30,34 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 774 Mio 848 Mio Gewinner 2.224 1.042 Verlierer 752 1.905 Unverändert 105 122

Fester - Nach der jüngsten Schwächephase lockten die gesunkenen Kurse zum Einstieg. Impulse lieferten starke Quartalszahlen von Cisco und Wal-Mart sowie Fortschritte bei der Steuerreform, deren Entwurf das Repräsentantenhaus passierte. Der technologielastige Nasdaq-Composite wurde - nicht zuletzt von Cisco - auf ein neues Rekordhoch getrieben. Cisco gewannen nach starken Quartalszahlen 5,2 Prozent. Auch Wal-Mart überraschte positiv mit seinen Zahlen, die Aktie gewann 10,9 Prozent. Best Buy enttäuschte dagegen, der Kurs verlor 3,6 Prozent. Viacom gaben nach schwachen Prognosen 3,7 Prozent ab. Netapp liefen mit sehr guten Geschäftsergebnissen um knapp 16 Prozent nach oben. Time Inc sprangen mit Übernahmefantasie um 28 Prozent nach oben. Die Aktie des Interessenten Meredith Corp rückte um 10,5 Prozent vor.

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,71 3,3 1,68 51,0 5 Jahre 2,07 3,2 2,04 14,4 7 Jahre 2,25 4,3 2,21 0,5 10 Jahre 2,37 4,2 2,32 -7,8 30 Jahre 2,82 5,6 2,77 -24,5

Mit der Erholung der Aktienkurse waren Anleihen nicht mehr gefragt. Sinkende Notierungen trieben die Rendite zehnjähriger Titel um 4 Basispunkte auf 2,37 Prozent nach oben.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:52 % YTD EUR/USD 1,1806 +0,3% 1,1771 1,1784 +12,3% EUR/JPY 132,86 -0,2% 133,14 133,40 +8,1% EUR/GBP 0,8920 -0,0% 0,8923 0,8960 +4,7% GBP/USD 1,3237 +0,3% 1,3193 1,3150 +7,3% USD/JPY 112,53 -0,5% 113,11 113,22 -3,7% USD/KRW 1097,72 +0,1% 1097,04 1100,97 -9,1% USD/CNY 6,6311 +0,0% 6,6308 6,6357 -4,5% USD/CNH 6,6354 +0,0% 6,6333 6,6384 -4,9% USD/HKD 7,8098 -0,0% 7,8100 7,8086 +0,7% AUD/USD 0,7560 -0,3% 0,7584 0,7588 +4,8% NZD/USD 0,6832 -0,3% 0,6851 0,6855 -1,7%

Am Devisenmarkt gab der in Krisenzeiten als Fluchtwährung beliebte Yen seine Gewinne ab. Der Dollar notierte bei rund 113 Yen. Am Mittwoch kostete der Dollar im Tagestief nur etwa 112,50 Yen. Auch der Euro, für den am Vortag in der Spitze 1,1860 Dollar bezahlt wurden, kam deutlich zurück auf 1,1768 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Freitag neigt der Dollar auf breiter Front zur Schwäche. Die Bewegung setzte im frühen asiatischen Handel ein. Marktbeobachter tun sich mit Erklärungen dafür schwer, ein Auslöser ist nicht zu erkennen.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,34 55,14 +0,4% 0,20 -3,0% Brent/ICE 61,31 61,36 -0,1% -0,05 +4,5%

Die Ölpreise konnten zwischenzeitliche Gewinne nicht halten und gab leicht nach. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI fiel um 0,3 Prozent auf 55,13 Dollar. Eine zwischenzeitliche Erholung am Donnerstag hatte keinen Bestand. Seit einigen Tagen läuft der Preis abwärts. Am Dienstag hatte zunächst die Internationale Energieagentur die Akteure am Ölmarkt mit gesenkten Bedarfsprognosen verunsichert. Überdies meldeten der US-Branchenverband API am Dienstag und das US-Energieministerium am Mittwoch einen Anstieg der US-Ölvorräte. Diese Nachrichten würden für Gewinnmitnahmen genutzt, sagte ein Marktteilnehmer. Im asiatischen Geschäft Geschäft am Freitag laufen die Entwicklungen von US- und von Brentöl etwas auseinander. Während US-Öl leicht steigt, verliert Brentöl. "Berichte, wonach Russland noch nicht von der Notwendigkeit einer Verlängerung der Förderkürzungen überzeugt sein soll, wecken bei dem ein oder anderen Zweifel", kommentieren die Energieexperten der ANZ. Zudem ist die Keystone Pipeline im US-Bundesstaat South Dakota wegen eines Lecks abgeschaltet worden.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,19 1.279,30 +0,2% +2,89 +11,4% Silber (Spot) 17,08 17,07 +0,1% +0,01 +7,2% Platin (Spot) 935,50 933,00 +0,3% +2,50 +3,5% Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,3% +0,01 +21,0%

Beim Gold war Stagnation angesagt. Der Preis für die Feinunze verharrte im US-Handel bei knapp 1.279 Dollar. In Asien zieht der Preis etwas an, gestützt vom nachgebenden Dollar.

