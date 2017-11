Lenzburg / Frankfurt am Main - Die Hypothekarbank Lenzburg und das Münchner Fintech-Unternehmen NDGIT wurden mit dem Euro-Finance-Tech-Award 2017 ausgezeichnet. Gewürdigt wird damit das Schweizer Pionierprojekt, das die Hypothekarbank Lenzburg zusammen mit NDGIT realisiert hat.

Die Hypothekarbank Lenzburg wurde gestern Abend an der «Euro Finance Week» in Frankfurt mit dem Euro-Finance-Tech-Award 2017 ausgezeichnet. Der Preis würdigte das Open-Banking-Projekt, das die «Hypi» zusammen mit dem Münchner Fintech-Unternehmen NDGIT umgesetzt hat. In der Kategorie «Beste Kooperation zwischen Bank / Fintech» landeten die beiden Unternehmen damit auf dem ersten Platz.

«Wahre Pionierarbeit»

