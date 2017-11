(NEU: Ergänzungen und Anpassungen nach der Vertagung der Sondierungsgespräche in der Nacht)

=== *** 07:15 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 08:30 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister zu Haushaltsfragen, Brüssel *** 09:15 EU/European Banking Congress, Rede von EZB-Präsident Draghi (09:30) und Bundesbank-Präsident Weidmann (14:00), u.a. Teilnahme von Deutsche-Bank-Chef Cryan und Commerzbank-Chef Zielke, Frankfurt *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone September *** 11:00 DE/Fortsetzung der Sondierungsgespräche für eine Regierungskoalition mit den Parteivorsitzenden 11:00 DE/WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, ao HV, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 DE/Fortsetzung der Sondierungsgespräche für eine Regierungskoalition in großer Runde *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: +4,4% gg Vm zuvor: -4,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,9% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm *** - DE/Volkswagen AG (VW), Aufsichtsrat entscheidet über Investitionen, Wolfsburg - DE/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, AR-Sitzung, anschließend PK, Berlin - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen *** - EU/Ratspräsident Tusk und britische Premierministerin May, bilaterales Treffen zum Brexit am Rande des EU-Sozialgipfels, Göteborg - EU/Ratingüberprüfung für die Niederlande (S&P), die Schweiz (S&P), Zypern (Moody's), Dänemark (Moody's), Lettland (Moody's) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

